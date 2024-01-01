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Программное обеспечение для лотерей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для лотерей, также известное как программное обеспечение для конкурентного маркетинга, позволяет предприятиям эффективно привлекать как существующих, так и потенциальных клиентов посредством заманчивых рекламных акций, основанных на вознаграждении. Эти универсальные инструменты играют ключевую роль в повышении узнаваемости бренда и привлечении потенциальных клиентов, обеспечивая настраиваемые кампании, включающие розыгрыши, конкурсы, розыгрыши подарков и стимулирующие викторины. Маркетинговые команды, менеджеры онлайн-сообществ и специалисты по социальным сетям могут использовать эти платформы для дополнения своих текущих кампаний или организации отдельных мероприятий. Программное обеспечение Sweepstakes служит мультипликатором маркетинговых усилий, способствуя социальному участию, привлекая значительный приток новых потенциальных клиентов и стимулируя увеличение трафика и доходов. Интеграция с основными платформами социальных сетей является общей особенностью программного обеспечения для лотерей, облегчая беспрепятственное размещение объявлений о рекламных акциях на странице профиля бренда и поощряя участие существующих сетей. Кроме того, эти инструменты часто предлагают такие функции, как обмен SMS-сообщениями и электронной почтой, а также возможности встраивания в веб-сайты или платформы электронной коммерции. Некоторые программные решения для лотерей также могут интегрироваться с конструкторами целевых страниц или предоставлять им функции, аналогичные конструкторам целевых страниц, что позволяет создавать автономные веб-страницы или всплывающие окна. Кроме того, они могут включать в себя функциональные возможности, напоминающие функциональные возможности программного обеспечения для создания онлайн-форм, программного обеспечения для проведения опросов и программного обеспечения для идентификации посетителей, что позволяет эффективно собирать данные от участников. Собранную информацию можно экспортировать и хранить с помощью программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов и других соответствующих маркетинговых инструментов для последующего использования. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию лотереи, продукт должен соответствовать следующим критериям: * Предоставьте надежные инструменты для разработки маркетинговых кампаний, основанных на вознаграждениях, включая конкурсы и розыгрыши. * Предлагайте функции, которые облегчают сбор информации об участниках. * Оказывать помощь в распространении кампаний по различным каналам, обеспечивая широкий охват и участие.
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Heyo
heyo.com
Используйте Heyo, чтобы легко создавать приложения для лотерей, конкурсов и кампаний, которые публикуются на мобильных устройствах, Facebook и в любом месте в Интернете.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста. Мы даем вам возможность проводить потрясающие кампании, которые развивают ваш бизнес.
SweepWidget
sweepwidget.com
Проводите увлекательные конкурсы и розыгрыши подарков. Привлекайте новых подписчиков в социальных сетях, увеличивайте число подписчиков информационных бюллетеней, привлекайте новых потенциальных клиентов, вовлекайте свою аудиторию, увеличивайте посещаемость веб-сайта и многое другое.
UpViral
upviral.com
Розыгрыши и вознаграждения UpViral — это самый быстрый способ развития вашего бизнеса в Интернете. Генерируйте трафик, расширяйте свой список и превращайте подписчиков в клиентов.
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com — это бесплатный онлайн-инструмент для создания розыгрышей, розыгрышей, конкурсов и рекламных акций в Instagram, который позволяет вам выбрать случайный комментарий к вашей фотографии в Instagram.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com — это платформа маркетинговых кампаний, которая производит революцию в маркетинговой среде, предлагая универсальное решение для всех маркетинговых потребностей. Запускайте кампании для продвижения вашего бизнеса. Ваше универсальное решение для конкурсов, викторин, конкурсов и многого д...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширны...
Woobox
woobox.com
Опыт, повышающий вовлеченность Легко создавайте и проводите успешные конкурсы, розыгрыши подарков, опросы, купоны, формы и многое другое.
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple — это веб-приложение, которое предоставляет веб-сайтам, брендам и блогам простые решения для создания, управления и синтеза данных для онлайн-розыгрышей, розыгрышей и конкурсов. Основная цель PromoSimple — максимально облегчить предприятиям сохранение и расширение своей клиентской базы ...
Sweep
sweep.net
Sweep — это платформа управления данными об устойчивом развитии. Его ведущее на рынке программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает организациям понимать все внефинансовые данные по всему их бизнесу и цепочке создания стоимости, чтобы управлять растущими требованиями к раскрытию...
Sweeppea
web.sweeppea.com
Решение для лотерей с полным и самообслуживанием: Sweeppea упрощает проведение рекламных акций с призами, которые привлекают потенциальных клиентов, повышают вовлеченность и продажи. Sweeppea позволяет пользователям связываться с клиентами через мобильные устройства с помощью текстовых лотерей. Swe...
Votigo
votigo.com
Votigo — ведущая компания по маркетингу и продвижению в социальных сетях с платформой SaaS и решениями с полным спектром услуг. Технологическая платформа Votigo, основанная в 2006 году, позволяет брендам, агентствам и предприятиям приобретать, привлекать и управлять своими клиентами с помощью нашего...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter — это простой способ провести розыгрыш онлайн. Rafflecopter делает запуск розыгрышей для любого бренда и управление ими «очень простым» на любом веб-сайте без каких-либо информационных технологий. требуется помощь. Запустите следующий розыгрыш и управляйте им за считанные минуты без н...
Socialman
socialman.net
Socialman — это SaaS-платформа для создания и управления подарками через несколько каналов социальных сетей. Это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям публиковать контент в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord и ...
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. 👉 Создайте свою программу за несколько дн...
ShortStack
shortstack.com
Присоединяйтесь к тысячам брендов, рекламных агентств и малых предприятий из списка Fortune 500, которые используют ShortStack для создания индивидуальных интерактивных маркетинговых кампаний. Создавайте настраиваемые конкурсы, лотереи, викторины, розыгрыши хэштегов, конкурсы с возможностью оставит...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) специализируется на простых, оптимизированных и доступных подарках в прямом эфире. Эта платформа предлагает центральное место для настройки, проведения и отслеживания лотерей, которые вы проводите на своем выставочном стенде. Легко отслеживайте ход розыгрышей, мгновенно эк...
Leevia
leevia.com
Leevia — первая итальянская платформа, которая позволяет создавать, управлять и отслеживать онлайн-конкурсы в соответствии с итальянскими правилами конкурсов с призами и европейским законом о конфиденциальности (GDPR). Он предоставляет услуги маркетинговым и коммуникационным агентствам и крупным бре...
Fyre
fyre.id
Fyre — это маркетинговый инструмент, созданный специально для индустрии блокчейнов. Основываясь на протоколе Hypersign, личных и социальных учетных данных, Fyre позволяет компаниям развивать последователей культового уровня посредством взрывных рекламных акций в реальном времени с использованием соц...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages — это приложение для публикации конкурсов на вашей странице Facebook.
Strutta
strutta.com
Ведущая в отрасли технология Strutta связывает бренды с целевыми потребителями посредством мощной социальной рекламы. Инструменты Strutta позволяют агентствам, брендам и разработчикам легко создавать и управлять интерактивными конкурсами и лотереями. Strutta организовала отмеченные наградами реклам...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 предоставляет облачные веб-приложения, которые мгновенно создают фирменные онлайн-видеорешения, отвечающие вашим требованиям к видео. Используйте возможности видео так, как вы даже не могли себе представить. Привлекайте клиентов и формируйте различное поведение пользователей с помощью ун...
Fastory.io
fastory.io
Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые ва...
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Расширяйте и привлекайте свой список информационных бюллетеней. Rewards Fuel поможет вам достичь большего количества маркетинговых целей за меньшее время, предлагая участникам различные способы участия. Проведение конкурса непосредственно в Facebook или Instagram оставляет много вопросов в отношени...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo — это ведущая платформа маркетинговых технологий, которая помогает компаниям, особенно брендам DTC, расти быстрее и с большей эффективностью использования капитала. Благодаря нашим надежным инструментам роста, пакету SMS-маркетинга и обширной партнерской сети DojoMojo предоставляет маркетол...
Zoniz
zoniz.com
Платформа Zoniz Proximity — это инновационный маркетинговый инструмент, который упрощает взаимодействие компаний с клиентами в зависимости от их местоположения.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. - Расширяйте свою цифровую аудиторию и...
Woorise
woorise.com
Woorise — это самый простой способ создавать вирусные розыгрыши и конкурсы, целевые страницы и интересные формы, такие как опросы и викторины. Woorise помогает малому бизнесу общаться с аудиторией, собирать потенциальных клиентов и совершать продажи.
ViralKit
viralkit.com
Повысьте свое социальное влияние с помощью нашего инструмента для проведения конкурсов и розыгрышей на базе искусственного интеллекта. Разрушьте границы традиционных конкурсов, розыгрышей и розыгрышей! Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы резко увеличить количество подписчиков, ...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это платформа вирусного маркетинга с инструментами для проведения розыгрышей, конкурсов и розыгрышей призов.
Shopobill
shopobill.com
Shopobill — это решение для розничной торговли и взаимодействия с покупателями, которое помогает ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса/CPG увеличивать продажи. * Система самообслуживания для ритейлеров, позволяющая запускать и продвигать дополнительные акции от имени производител...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination — это программное обеспечение для проведения конкурсов, которое позволяет компаниям создавать онлайн-конкурсы, которые распространяются вирусно и собирают квалифицированных потенциальных клиентов.
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker — это онлайн-решение, которое помогает компаниям и некоммерческим организациям проводить безопасные и объективные случайные розыгрыши, розыгрыши и розыгрыши подарков. Оно включает в себя вес участников, модуль живых событий, API, генератор случайных чисел и спортивные розыгрыши, а также...
Fooji
fooji.com
Fooji сотрудничает с брендами, чтобы превратить потребителей в их вечных поклонников. Благодаря технологиям и людям, которые могут сделать все это, платформа Fooji предлагает ряд инновационных продуктов — управляемых и самоуправляемых — для создания кампаний, управления логистикой и расширения возмо...
Tellody
tellody.com
Tellody — это всегда интригующий и интересный в использовании инструмент маркетинга и убеждения, который может помочь малому бизнесу процветать. Это универсальное, мощное, доступное и простое решение, созданное для профессионалов, у которых нет много времени, энергии и денег на маркетинг. Таким обр...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos — мировой лидер в области цифрового продвижения, предлагающий простую в использовании платформу самообслуживания для беспрепятственного создания цифровых кампаний и управления ими в любой социальной сети или на любом устройстве. Easypromos — это платформа самообслуживания для создания и ...
VYPER
vyper.ai
VYPER — это маркетинговый инструмент, который упрощает проведение вирусных кампаний. Настраивайте реферальные кампании, программы вознаграждений/лояльности, подарки, списки лидеров и многое другое. Он использует геймификацию и стимулирование для стимулирования взаимодействия и возможности обмена инф...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street — это программная платформа для взаимодействия с аудиторией, которую используют более 4000 медиакомпаний и маркетологов. Партнеры Second Street используют платформу для проведения конкурсов и интерактивного контента, такого как личностные викторины, лотереи, фотоконкурсы и т. д., на с...