SVG Editors - Самые популярные приложения
SVG (Scalable Vector Graphics) editors are software tools designed for creating, editing, and manipulating SVG files, which are XML-based vector image formats widely used for web graphics, animations, and scalable illustrations. These editors offer a range of features tailored to the needs of graphic designers, web developers, and artists, empowering them to craft visually compelling and scalable images with precision and flexibility.
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Figma
figma.com
Figma — это редактор векторной графики и инструмент для создания прототипов, который в основном работает через Интернет, с дополнительными автономными функциями, доступными в настольных приложениях для macOS и Windows. Сопутствующие приложения Figma Mirror для Android и iOS позволяют просматривать п...
Penpot
penpot.app
Penpot — это первая платформа для проектирования и прототипирования с открытым исходным кодом, предназначенная для междоменных команд. Независимый от операционных систем Penpot основан на веб-технологиях и работает с открытыми веб-стандартами (SVG). Для всех и при поддержке сообщества.
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG — редактор векторной графики для создания иллюстраций, а также логотипов, иконок и других элементов графического дизайна. В первую очередь он ориентирован на редактирование рисунков в формате файлов SVG. Программа доступна как веб-приложение, так и настольное приложение для операционных сис...
Vecta
vecta.io
Vecta — это редактор SVG для совместной работы в режиме реального времени с мощной системой плагинов на основе Javascript для команд. Легко расширяйте и автоматизируйте или создавайте блок-схемы, UML, сетевые, изометрические и веб-диаграммы с тысячами включенных символов. Экспортируйте в различные ф...
Vectorpea
vectorpea.com
Онлайн-редактор векторной графики Vectorpea позволяет редактировать файлы векторной графики, AI, SVG и PDF!
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer — это онлайн-инструмент для просмотра, редактирования и оптимизации SVG.