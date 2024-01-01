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SVG-редакторы - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Редакторы SVG (масштабируемая векторная графика) — это программные инструменты, предназначенные для создания, редактирования и управления файлами SVG, которые представляют собой форматы векторных изображений на основе XML, широко используемые для веб-графики, анимации и масштабируемых иллюстраций. Эти редакторы предлагают ряд функций, адаптированных к потребностям графических дизайнеров, веб-разработчиков и художников, позволяя им создавать визуально привлекательные и масштабируемые изображения с точностью и гибкостью.