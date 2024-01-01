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Программное обеспечение для управления доходами от подписки - Самые популярные приложения
Компании используют программное обеспечение для управления доходами от подписки для мониторинга продаж продуктов и услуг на основе подписки, таких как SaaS. Это программное обеспечение помогает определить наиболее выгодные планы подписки и факторы, влияющие на удержание и отток клиентов. Отделы продаж активно используют эти решения для устранения проблем, которые могут привести к отмене подписки. Менеджеры по продажам используют это программное обеспечение для отслеживания эффективности продаж, привлечения новых клиентов и удержания существующих. Кроме того, бухгалтеры и контролеры используют данные о доходах от подписки для оценки финансового состояния компании. Программное обеспечение для управления доходами от подписки может предлагаться как отдельный продукт или как часть более широкого пакета управления подписками. При продаже отдельно он должен интегрироваться с программным обеспечением для управления подписками и анализа подписок.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — это ведущее программное обеспечение для выставления счетов по подписке, обеспечивающее сквозное регулярное выставление счетов, управление подписками и автоматическое выставление счетов для более чем 2000 SaaS-компаний.
Adapty
adapty.io
Универсальный сервис для подписок в приложении. Разрабатывайте, оптимизируйте и развивайте приложения с помощью iOS, Android, React Native, Flutter, Unity и веб-поддержки.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Younium
younium.com
Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
RevenueCat
revenuecat.com
Подписки в приложении стали проще. RevenueCat упрощает внедрение и управление подписками в приложениях, анализирует данные клиентов и увеличивает регулярный доход на iOS, Android и в Интернете.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Qonversion
qonversion.io
Платформа данных по подписке для компаний, ориентированных на мобильные устройства. Кросс-платформенная инфраструктура подписки, A/B-тестирование, аналитика доходов, автоматизация взаимодействия и интеграция — все в одном месте для более быстрого развития вашего приложения.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик решений для электронной коммерции премиум-класса, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффект...
Apphud
apphud.com
Инфраструктура подписок внутри приложения, на которую можно положиться. Apphud предлагает более разумный способ создания и развития мобильных приложений с помощью подписок внутри приложений. Упрощая разработку, предоставляя данные и инструменты в реальном времени для увеличения доходов.
Leapfin
leapfin.com
Одна платформа дохода. Одно место, одна схема. Платформа финансовых данных Leapfin и вспомогательная книга доходов предоставляют вашим финансовым, ИТ- и системным командам точные и доступные финансовые данные.
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компания Amdocs, является мировым лидером в области управления подписками и регулярного дохода.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Stax Bill
staxbill.com
Stax Bill автоматизирует повторяющиеся действия, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине. Упрощая все аспекты выставления счетов и управления подпиской, а также автоматизируя регулярное выставление счетов, платежи и признание доходов, компании могут оптимизировать управление жизненным циклом...
Glassfy
glassfy.io
Glassfy SDK предоставляет вам инфраструктуру подписки внутри приложения, события пользовательской подписки в режиме реального времени и готовые инструменты для роста доходов на iOS, Android и в Интернете.
Subscript
subscript.com
Пришло время попрощаться со старым программным обеспечением для выставления счетов и аналитики! Meet Subscript: современный и гибкий способ для SaaS-компаний B2B автоматизировать выставление счетов, признание доходов и аналитику. Финансовые руководители любят Subscript, потому что он экономит их ком...
Rebillia Platform
rebillia.com
Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — это полностью адаптивная платформа для выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. TrueRev, созданный в сотрудничестве с ведущими мировыми SaaS-компаниями и финансовыми лидерами, помогает предприятиям управлять, отслеживать и максимизировать доходы от подписки. Tr...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать уч...
Freemius
freemius.com
Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую плат...
Maxio
maxio.com
В Maxio мы помогаем B2B SaaS-компаниям выйти на следующий этап роста. Наша платформа финансовых операций предназначена для решения уникальных финансовых задач B2B SaaS, включая выставление счетов, управление подписками, признание доходов и расходов, а также показатели и аналитику SaaS. Мы считаем, ч...
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
Recharge
rechargepayments.com
Решение для роста брендов, ориентированных на подписку. Более 20 000 самых инновационных брендов электронной коммерции используют Recharge для расширения и сохранения своей клиентской базы.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Ускорьте рост доходов с помощью программного обеспечения для управления подписками. Ускорение агрессивного роста компаний при одновременном повышении скорости активации, конверсии, удержания и расширения учетной записи за счет большего взаимодействия с клиентами.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функц...