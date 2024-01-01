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Программное обеспечение для управления доходами от подписки - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Компании используют программное обеспечение для управления доходами от подписки для мониторинга продаж продуктов и услуг на основе подписки, таких как SaaS. Это программное обеспечение помогает определить наиболее выгодные планы подписки и факторы, влияющие на удержание и отток клиентов. Отделы продаж активно используют эти решения для устранения проблем, которые могут привести к отмене подписки. Менеджеры по продажам используют это программное обеспечение для отслеживания эффективности продаж, привлечения новых клиентов и удержания существующих. Кроме того, бухгалтеры и контролеры используют данные о доходах от подписки для оценки финансового состояния компании. Программное обеспечение для управления доходами от подписки может предлагаться как отдельный продукт или как часть более широкого пакета управления подписками. При продаже отдельно он должен интегрироваться с программным обеспечением для управления подписками и анализа подписок.