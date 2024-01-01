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Программное обеспечение для управления подписками - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления подпиской помогает компаниям отслеживать все действия, связанные с продажей продуктов по подписке. Хотя программное обеспечение как услуга (SaaS) остается наиболее распространенной моделью подписки, все большее число компаний предлагают цифровые и даже физические продукты по моделям подписки. Это программное обеспечение является универсальным и может приносить пользу различным отделам бизнеса, работающего по подписке, особенно продажам, маркетингу и бухгалтерскому учету. Продукты этой категории доступны как в виде программных пакетов, так и в виде автономных решений. Пакеты объединяют в одном пакете несколько функций, таких как выставление счетов по подписке и программное обеспечение для управления доходами. Напротив, автономное программное обеспечение предоставляет комплексные функции управления подписками в рамках единой интегрированной системы. Кроме того, программное обеспечение для управления подписками может интегрироваться с другими системами, такими как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы и программное обеспечение для бухгалтерского учета.