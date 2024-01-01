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Программное обеспечение для выставления счетов по подписке - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке контролирует регулярное выставление счетов компаниям, предлагающим продукты и услуги на основе подписки. Он автоматизирует создание счетов для различных планов подписки и периодов выставления счетов. Это программное обеспечение также обрабатывает стандартные и рекламные предложения, пакеты и скидки для обеспечения точного выставления счетов. В то время как бухгалтеры используют выставление счетов по подписке для управления доходами, отделы продаж также могут использовать это программное обеспечение для выявления самых продаваемых продуктов и услуг и корректировки своих предложений для лучшего удовлетворения потребностей рынка.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — это ведущее программное обеспечение для выставления счетов по подписке, обеспечивающее сквозное регулярное выставление счетов, управление подписками и автоматическое выставление счетов для более чем 2000 SaaS-компаний.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Invoiced
invoiced.com
Получайте оплату быстрее, тратьте меньше времени и обеспечивайте лучший опыт оплаты. Автоматизируйте выставление счетов и сбор платежей с помощью облака дебиторской задолженности.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Younium
younium.com
Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Togai
togai.com
Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы учета и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.
Rainex
rainex.io
Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.
Abowire
abowire.com
Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, мошенничества и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистриро...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик решений для электронной коммерции премиум-класса, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффект...
PayWhirl
paywhirl.com
Самое гибкое программное обеспечение для оплаты подписки в мире. PayWhirl предоставляет мощные виджеты и инструменты, которые помогут вам управлять регулярными счетами как профессиональные — продавать подписки, предварительные заказы, планы платежей и многое другое.
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компания Amdocs, является мировым лидером в области управления подписками и регулярного дохода.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Transaction Cloud
transaction.cloud
ГОТОВАЯ ПЛАТФОРМА SAAS С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ Глобальные платежи, налоги с продаж, подписки, выставление счетов, управление партнерами — все в одном месте. Расширьте свой бизнес в сфере SaaS, программного обеспечения или цифровых продуктов, пока мы занимаемся обработкой ваших платежей, автоматичес...
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
BluLogix
blulogix.com
BluIQ — единственная облачная платформа управления подписками, специально созданная для организаций со сложными требованиями к выставлению счетов, которые хотят воспользоваться преимуществами современной революции подписок. BluIQ разработан, чтобы помочь компаниям со сложными требованиями к выставле...
Billforward
app.billforward.net
Billforward — это подписка Y-combinator и платформа для выставления периодических доходов, помогающая предприятиям регистрировать клиентов, собирать регулярные платежи и управлять своими подписками. Billforward поддерживает множество вариантов использования биллинга — от самых простых до самых сложн...
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver — это программное обеспечение для выставления счетов по подписке. Он автоматизирует выставление счетов, выставление счетов, прием платежей и напоминание — и все это при гибком подходе к вашему рабочему процессу. ChargeOver интегрирован с QuickBooks, Xero, Avalara, Zapier и другими. .js, в...
Subscript
subscript.com
Пришло время попрощаться со старым программным обеспечением для выставления счетов и аналитики! Meet Subscript: современный и гибкий способ для SaaS-компаний B2B автоматизировать выставление счетов, признание доходов и аналитику. Финансовые руководители любят Subscript, потому что он экономит их ком...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы...
Aria Systems
ariasystems.com
В современном мире спроса потребности рынка могут резко измениться. Aria Systems дает корпоративным компаниям возможность быстро и гибко меняться вместе с ней. Облачная платформа монетизации Aria устраняет узкие места в сфере выставления счетов, позволяя компаниям быстро запускать и развивать свои п...
Upodi
upodi.com
Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...
Rebillia Platform
rebillia.com
Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — это полностью адаптивная платформа для выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. TrueRev, созданный в сотрудничестве с ведущими мировыми SaaS-компаниями и финансовыми лидерами, помогает предприятиям управлять, отслеживать и максимизировать доходы от подписки. Tr...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать уч...
Freemius
freemius.com
Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую плат...
Billsby
billsby.com
Billsby — это многофункциональная платформа регулярных платежей Saas. Billsby создан для того, чтобы клиенты могли начать работу быстро, часто в течение 1–2 часов. Чтобы облегчить этот процесс, у нас есть команда дружелюбных и знающих консультантов, готовых помочь вашему бизнесу начать работу. Если ...
Maxio
maxio.com
В Maxio мы помогаем B2B SaaS-компаниям выйти на следующий этап роста. Наша платформа финансовых операций предназначена для решения уникальных финансовых задач B2B SaaS, включая выставление счетов, управление подписками, признание доходов и расходов, а также показатели и аналитику SaaS. Мы считаем, ч...
Certinia
certinia.com
Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации п...
Wingback
wingback.com
Wingback предоставляет инструменты и API для ценообразования и упаковки SaaS. Мы — инфраструктура, которая позволяет SaaS-стартапам развертывать любой набор функций своего продукта, используя любую модель ценообразования. Это позволяет нетехническим группам вносить изменения в ценообразование и упак...
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
Rev.io
rev.io
Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) для коммуникационных компаний, поставщиков услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщиков услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью с...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
Recharge
rechargepayments.com
Решение для роста брендов, ориентированных на подписку. Более 20 000 самых инновационных брендов электронной коммерции используют Recharge для расширения и сохранения своей клиентской базы.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Ускорьте рост доходов с помощью программного обеспечения для управления подписками. Ускорение агрессивного роста компаний при одновременном повышении скорости активации, конверсии, удержания и расширения учетной записи за счет большего взаимодействия с клиентами.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функц...