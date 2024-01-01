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Программное обеспечение для выставления счетов по подписке - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для выставления счетов по подписке контролирует регулярное выставление счетов компаниям, предлагающим продукты и услуги на основе подписки. Он автоматизирует создание счетов для различных планов подписки и периодов выставления счетов. Это программное обеспечение также обрабатывает стандартные и рекламные предложения, пакеты и скидки для обеспечения точного выставления счетов. В то время как бухгалтеры используют выставление счетов по подписке для управления доходами, отделы продаж также могут использовать это программное обеспечение для выявления самых продаваемых продуктов и услуг и корректировки своих предложений для лучшего удовлетворения потребностей рынка.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — это ведущее программное обеспечение для выставления счетов по подписке, обеспечивающее сквозное регулярное выставление счетов, управление подписками и автоматическое выставление счетов для более чем 2000 SaaS-компаний.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Получайте оплату быстрее, тратьте меньше времени и обеспечивайте лучший опыт оплаты. Автоматизируйте выставление счетов и сбор платежей с помощью облака дебиторской задолженности.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

Younium

Younium

younium.com

Younium — это универсальная платформа для ведения масштабируемого бизнеса по подписке. Он включает в себя управление подпиской, выставление счетов за подписку, платежи, финансы и панели мониторинга подписок для компаний B2B.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Paddle

Paddle

paddle.com

Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

EQUP

EQUP

equp.com

Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.

Togai

Togai

togai.com

Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы учета и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.

Rainex

Rainex

rainex.io

Rainex — это платформа с простым и гибким функционалом для создания подписок, выставления счетов и автоматизации всех рутинных процессов выставления счетов.

Abowire

Abowire

abowire.com

Не используйте бухгалтерское программное обеспечение для управления своими подписками. Делайте это правильно с Abowire! Abowire — немецкая платформа Abo для продажи подписок в Европе. Увеличьте регулярный доход и сократите технические эксплуатационные расходы в 4 раза. Управляйте подключением подпис...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, мошенничества и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистриро...

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global (основана в 2006 г.) — поставщик решений для электронной коммерции премиум-класса, предназначенных для компаний, занимающихся программным обеспечением, Saas и цифровыми товарами. Мы обеспечиваем полную автоматизацию процесса управления и оптимизации онлайн-продаж с помощью высокоэффект...

PayWhirl

PayWhirl

paywhirl.com

Самое гибкое программное обеспечение для оплаты подписки в мире. PayWhirl предоставляет мощные виджеты и инструменты, которые помогут вам управлять регулярными счетами как профессиональные — продавать подписки, предварительные заказы, планы платежей и многое другое.

Vindicia

Vindicia

vindicia.com

Vindicia, компания Amdocs, является мировым лидером в области управления подписками и регулярного дохода.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.

Transaction Cloud

Transaction Cloud

transaction.cloud

ГОТОВАЯ ПЛАТФОРМА SAAS С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ Глобальные платежи, налоги с продаж, подписки, выставление счетов, управление партнерами — все в одном месте. Расширьте свой бизнес в сфере SaaS, программного обеспечения или цифровых продуктов, пока мы занимаемся обработкой ваших платежей, автоматичес...

Moesif

Moesif

moesif.com

Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.

BluLogix

BluLogix

blulogix.com

BluIQ — единственная облачная платформа управления подписками, специально созданная для организаций со сложными требованиями к выставлению счетов, которые хотят воспользоваться преимуществами современной революции подписок. BluIQ разработан, чтобы помочь компаниям со сложными требованиями к выставле...

Billforward

Billforward

app.billforward.net

Billforward — это подписка Y-combinator и платформа для выставления периодических доходов, помогающая предприятиям регистрировать клиентов, собирать регулярные платежи и управлять своими подписками. Billforward поддерживает множество вариантов использования биллинга — от самых простых до самых сложн...

ChargeOver

ChargeOver

chargeover.com

ChargeOver — это программное обеспечение для выставления счетов по подписке. Он автоматизирует выставление счетов, выставление счетов, прием платежей и напоминание — и все это при гибком подходе к вашему рабочему процессу. ChargeOver интегрирован с QuickBooks, Xero, Avalara, Zapier и другими. .js, в...

Subscript

Subscript

subscript.com

Пришло время попрощаться со старым программным обеспечением для выставления счетов и аналитики! Meet Subscript: современный и гибкий способ для SaaS-компаний B2B автоматизировать выставление счетов, признание доходов и аналитику. Финансовые руководители любят Subscript, потому что он экономит их ком...

PayRequest

PayRequest

payrequest.io

PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы...

Aria Systems

Aria Systems

ariasystems.com

В современном мире спроса потребности рынка могут резко измениться. Aria Systems дает корпоративным компаниям возможность быстро и гибко меняться вместе с ней. Облачная платформа монетизации Aria устраняет узкие места в сфере выставления счетов, позволяя компаниям быстро запускать и развивать свои п...

Upodi

Upodi

upodi.com

Upodi — это ведущая платформа для выставления счетов и управления подписками, которая автоматизирует операции по ценообразованию, выставлению счетов и выставлению счетов для SaaS-компаний и компаний, работающих по подписке. Upodi обеспечивает базовую инфраструктуру системы с помощью механизма период...

Rebillia Platform

Rebillia Platform

rebillia.com

Полностью настраиваемый, гибкий и масштабируемый механизм повторяющихся заказов и выставления счетов по подписке корпоративного уровня, подходящий для любого бизнеса. Rebillia предоставляет инструменты, необходимые для создания уникальной модели подписки и беспрепятственного процесса регистрации для...

TrueRev

TrueRev

truerev.com

TrueRev — это полностью адаптивная платформа для выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. TrueRev, созданный в сотрудничестве с ведущими мировыми SaaS-компаниями и финансовыми лидерами, помогает предприятиям управлять, отслеживать и максимизировать доходы от подписки. Tr...

Zenskar

Zenskar

zenskar.com

Zenskar — это нью-йоркская платформа расчета стоимости за наличные, которая может автоматизировать сложное выставление счетов на основе подписки и использования, управлять дебиторской задолженностью, предоставлять аналитику, настраивать гибкие рабочие процессы признания доходов и автоматизировать уч...

Freemius

Freemius

freemius.com

Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.

Ordergroove

Ordergroove

ordergroove.com

Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую плат...

Billsby

Billsby

billsby.com

Billsby — это многофункциональная платформа регулярных платежей Saas. Billsby создан для того, чтобы клиенты могли начать работу быстро, часто в течение 1–2 часов. Чтобы облегчить этот процесс, у нас есть команда дружелюбных и знающих консультантов, готовых помочь вашему бизнесу начать работу. Если ...

Maxio

Maxio

maxio.com

В Maxio мы помогаем B2B SaaS-компаниям выйти на следующий этап роста. Наша платформа финансовых операций предназначена для решения уникальных финансовых задач B2B SaaS, включая выставление счетов, управление подписками, признание доходов и расходов, а также показатели и аналитику SaaS. Мы считаем, ч...

Certinia

Certinia

certinia.com

Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации п...

Wingback

Wingback

wingback.com

Wingback предоставляет инструменты и API для ценообразования и упаковки SaaS. Мы — инфраструктура, которая позволяет SaaS-стартапам развертывать любой набор функций своего продукта, используя любую модель ценообразования. Это позволяет нетехническим группам вносить изменения в ценообразование и упак...

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) для коммуникационных компаний, поставщиков услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщиков услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью с...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...

Recharge

Recharge

rechargepayments.com

Решение для роста брендов, ориентированных на подписку. Более 20 000 самых инновационных брендов электронной коммерции используют Recharge для расширения и сохранения своей клиентской базы.

SubscriptionFlow

SubscriptionFlow

subscriptionflow.com

Ускорьте рост доходов с помощью программного обеспечения для управления подписками. Ускорение агрессивного роста компаний при одновременном повышении скорости активации, конверсии, удержания и расширения учетной записи за счет большего взаимодействия с клиентами.

Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функц...

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