Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для анализа подписокc - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Решения для анализа подписок позволяют компаниям отслеживать эффективность своих моделей подписки. Это программное обеспечение в основном используется поставщиками SaaS, которые предлагают свои продукты по ежемесячной подписке, а не по традиционному бессрочному лицензированию. Хотя модели подписки обеспечивают большую гибкость для клиентов, поставщики должны постоянно стимулировать клиентов сохранять свои подписки. Отделы продаж используют аналитику подписок для оценки успеха своих стратегий продаж и выявления новых возможностей для бизнеса. Кроме того, финансовые отделы используют это программное обеспечение для оценки доходов, полученных от новых и существующих клиентов. Инвесторы также используют аналитику подписки для принятия обоснованных решений об инвестировании в компании-разработчики программного обеспечения.