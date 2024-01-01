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Программное обеспечение для поиска магазинов - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для поиска магазинов позволяет компаниям создавать интерактивные карты, показывающие их одно или несколько местоположений, которые легко интегрируются в их веб-сайт. Эти универсальные инструменты облегчают быстрое составление списков местоположений и карт непосредственно на основе данных электронных таблиц, а также предлагают ценную информацию о поведении клиентов и структуре трафика. Устраняя необходимость в опыте кодирования и сокращая затраты времени, обычно связанные с созданием карт расположения магазинов, это программное обеспечение упрощает процесс для пользователей всех уровней.
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Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Solocal
solocal.com
Мы помогаем бизнесу расти с помощью цифровых технологий. Мгновенно получайте персональные советы с помощью бесплатного цифрового аудита.
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Полнофункциональный сервис поиска магазинов, который невероятно быстро и легко настроить, добавить местоположения и встроить на свой веб-сайт. Загрузите свои местоположения с помощью файлов CSV или Excel или, если хотите, используйте наш API на основе REST для управления местоположением. Полностью п...
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это программное обеспечение, которое позволяет предприятиям создавать и управлять локаторами магазинов, локаторами продуктов и другими типами карт. Это мощный и гибкий инструмент, который прост в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. WP Maps можно использовать...
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — это красиво оформленный инструмент поиска магазинов для вашего сайта. Экономьте время и деньги с помощью готового к использованию, настраиваемого и простого в установке локатора магазинов. Работает с любой платформой! Получите свой за считанные минуты.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешестви...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator предлагает одно из лучших программ для поиска магазинов на рынке. Он позволяет пользователям искать, отображать и управлять несколькими местоположениями на вашем веб-сайте с помощью чрезвычайно настраиваемого и простого средства... Показать больше y. Программное обеспечение для поиска ма...
Loqate
loqate.com
Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Помогите посетителям найти ваш магазин. Бесплатный локатор магазинов/локатор дилеров/локатор почтовых индексов/программное обеспечение локатора продуктов с использованием карт Google. AIO Store Locator — это самый простой способ максимально увеличить охват вашего веб-сайта с помощью прекрасного лока...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылк...
Center.ai
center.ai
Center.ai поможет вам увеличить трафик в ваших обычных магазинах благодаря лучшей видимости и репутации на Картах Google. С помощью Center.ai вы не только сэкономите время на повседневном управлении списками на Картах Google, но также проанализируете свои рейтинги по сравнению с конкурентами и более...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — это программное обеспечение для поиска магазинов, которое позволяет создавать, редактировать, настраивать и публиковать данные о местоположении магазинов на веб-сайте и в социальных сетях.
Storepoint
storepoint.co
Красивое приложение для поиска магазинов, настроенное специально для вашего веб-сайта. Создайте указатель магазинов для своего веб-сайта за считанные минуты. Простой в установке, полностью настраиваемый и работает со всеми веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Современный виджет поиска магазинов для современных брендов. Красивые настройки. Выбирайте надежные варианты темы, цвета и шрифты, которые лучше всего подойдут вашему брендингу. Сделайте свой картографический опыт собственным. Встроенный локатор магазинов. Скопируйте и вставьте лучший в своем классе...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Storemapper
storemapper.com
Тысячи компаний полагаются на Storemapper, чтобы помочь клиентам найти их продукты и услуги. Он прост в установке, настраивается и доказал свою эффективность в увеличении продаж.
MikMak
mikmak.com
Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.