Программное обеспечение для статистического анализа - Самые популярные приложения

Программные продукты для статистического анализа — это специализированные приложения, созданные для того, чтобы дать пользователям возможность проводить сложный статистический анализ. Эти программные предложения оснащены инструментами, упрощающими организацию, интерпретацию и представление определенных наборов данных. Обычно они объединяют функции управления данными с функциями, специально разработанными для статистического анализа. Набор возможностей статистического анализа включает, среди прочего, поддержку таких методологий, как регрессионный анализ, прогнозная аналитика и статистическое моделирование. Программные инструменты статистического анализа, которые в основном используются специалистами по данным и математиками, также могут включать в себя отраслевые функции. Эти специализированные функции могут использоваться для научных исследований, моделирования затрат или здравоохранения, в то время как другие достаточно универсальны для проведения различного статистического анализа в различных отраслях или приложениях.