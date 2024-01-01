Инструменты тестирования программного обеспечения - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для тестирования программного обеспечения снабжает команды разработчиков методами и инструментами, необходимыми для оценки качества их проектов разработки и улучшения программного обеспечения. Эти инструменты помогают командам определить, пригодно ли программное обеспечение для использования, правильно ли оно работает, соответствует ли их целям и общим требованиям. Кроме того, инструменты тестирования программного обеспечения часто включают в себя решения для управления тестированием, такие как программное обеспечение для отслеживания ошибок и управления проектами. Некоторые решения предлагают функции, которые расширяют сотрудничество между тестировщиками программного обеспечения и разработчиками. Для отслеживания действий по тестированию и анализа результатов большинство решений предоставляют отчеты и информационные панели с предопределенными метриками и ключевыми показателями эффективности. Интеграция с другими инструментами тестирования или решениями для разработки также является ключевой особенностью. Эта интеграция поддерживает другие важные действия в жизненном цикле разработки, такие как автоматизация сборки, непрерывная доставка и непрерывное развертывание.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Browserling
browserling.com
Онлайн-кроссбраузерное тестирование.
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контроля качества Rainforest сочетает в себе автоматизацию тестирования без кода и профессиональный контроль качества, чтобы помочь вам выпускать качественное программное обеспечение.
Loadster
loadster.app
Loadster — это облачное гибридное решение для нагрузочного тестирования высокопроизводительных веб-сайтов и приложений. Нагрузочное тестирование ваших сайтов, чтобы найти узкие места, повысить стабильность и оптимизировать взаимодействие с пользователем.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобильные приложения нового поколения и облако для кроссбраузерного тестирования Обеспечьте беспрецедентный цифровой опыт с нашим новым поколением Облачная платформа для тестирования на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте исключительный пользовательский опыт на всех устройствах и в браузера...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
Reflect
reflect.run
Невероятно быстрое автоматизированное тестирование. Reflect упрощает создание регрессионных тестов и упрощает их обслуживание. Быстрорастущие команды используют Reflect для выявления ошибок без снижения скорости разработки.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Autify
autify.com
Autify — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая позволяет любому выполнять автоматизированное тестирование. Он использует искусственный интеллект (ИИ) для поддержки сценариев тестирования.
Momentum Suite
momentumsuite.com
Решение для кроссплатформенного E2E-тестирования программного обеспечения. Мы создаем площадку, которая позволит вам больше сосредоточиться на удобстве использования, а не на ручном и индивидуальном тестировании.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird — это швейцарский армейский нож среди инструментов для захвата экрана. Очень легко записывать экран, микрофон, камеру, делать снимки экрана, показывать мгновенные повторы. Это намного быстрее, чем писать определенные электронные письма и созывать встречу. Мы также создали специальные функции дл...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
Более простой способ создания прототипов, тестирования и создания программного обеспечения для автомобилей! RemotiveLabs упрощает разработку автомобильного программного обеспечения, облегчает абстракцию оборудования и предлагает более гибкую среду по сравнению с устаревшими инструментами с предметно...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting предоставляет услуги тестирования в реальных условиях сообществу, насчитывающему более 200 000 пользователей по всему миру. Наша платформа позволяет стартапам и крупным компаниям разрабатывать тесты для сбора отзывов, отчетов об ошибках, видеороликов об удобстве использования и реальных ...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — это передовой веб-инструмент для инженеров по контролю качества, работающих вручную. Легко управляйте своими тестовыми примерами и интегрируйте их с ошибками. трекеры в одном месте!
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тес...
Testpad
testpad.com
Testpad — это удивительно простой инструмент управления тестовыми примерами, который заново изобретает ручное тестирование с помощью эффективного подхода с использованием контрольных списков. Удобнее, чем электронные таблицы. Более гибкий, чем тяжеловесное управление делами. Тратьте меньше времени н...
Testkube
testkube.io
Testkube — это платформа оркестрации тестирования, которая предоставляет единую панель для всех ваших инструментов тестирования и определений тестов, запуска, масштабирования и создания отчетов. Результатом является более высокое качество сборки, более низкие затраты и более быстрый выход на рынок. ...
Functionize
functionize.com
Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание...
Testuff
testuff.com
Testuff — поставщик услуг управления тестированием на базе SaaS для управления и выполнения ручных и автоматизированных тестов программного обеспечения, а также для сообщения о дефектах.
TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются ...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, кот...
BugBug
bugbug.io
BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизироват...
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI — партнер SAP Spotlight, стремящийся вдохновлять и демократизировать цифровую трансформацию как услугу (DXaaS), ориентированную на SAP. Благодаря платформе автоматизации DXaaS KTern.AI обеспечивает успех инвестиций в SAP для корпоративных клиентов и партнеров. KTern.AI — мировой лидер в пре...
Loadmill
loadmill.com
Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платфо...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильны...
TestLodge
testlodge.com
Удобный и продуктивный онлайн-инструмент для управления тестовыми примерами, позволяющий управлять вашими усилиями по тестированию простым и оптимизированным способом. TestLodge прост в использовании и позволяет командам контроля качества легко управлять своими тестовыми примерами и запусками тестов...
Cucumber
cucumber.io
Cucumber объединяет спецификацию и тестовую документацию в одно единое целое.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...
mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному т...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Applitools
applitools.com
Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки ...
CodiumAI
codium.ai
Создание содержательных тестов для занятых разработчиков. С CodiumAI вы получаете нетривиальные тесты (и тривиальные!), предлагаемые прямо в вашей IDE, так что вы можете писать умный код, создавать большую ценность и сохранять уверенность при работе. Код, как вы это имели в виду.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это мощная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, которая работает «из коробки» и позволяет создавать тесты для веб-приложений, мобильных приложений и API за считанные минуты. Полная платформа Testsigma объединяет все возможности традиционного фрагментированного ...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...
Cypress
cypress.io
Cypress — это инструмент автоматического тестирования внешнего интерфейса, созданный для современной сети. Он обеспечивает лучшее, быстрое и надежное тестирование всего, что работает в браузере. Построенный на совершенно новой архитектуре, Cypress работает в том же цикле выполнения, что и тестируемо...
Kualitee
kualitee.com
Kualitee — это платформа управления тестированием на основе искусственного интеллекта, которая помогает командам оптимизировать процессы тестирования и быстрее создавать высококачественное программное обеспечение. Он предлагает полный набор функций, включая управление тестовыми примерами, выполнение...
Test IO
test.io
Уже более десяти лет Test IO является надежным партнером по тестированию для сотен знаковых брендов, тесно сотрудничая для предоставления исключительного качества продуктов клиентам по всему миру, а также создавая профессиональные возможности для более чем 400 тысяч (и их число растет!) Разнообразны...
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr — это современное облачное программное обеспечение для управления тестированием, предлагающее ряд функций для улучшения процессов тестирования. Создавайте выразительные тестовые примеры с форматированным текстом, таблицами и скриншотами. Проводите гибкие тестовые прогоны, используя все тестовы...
UserPeek
userpeek.com
UserPeek представляет собой мощный инструмент для проведения удаленных юзабилити-тестов, предоставляя платформу, которая записывает подлинное взаимодействие пользователей с различными продуктами. Этот интуитивно понятный инструмент дает нефильтрованное представление о пути пользователя, что становит...
Loop11
loop11.com
Loop11 — это платформа для исследований и тестирования UX, которая автоматизирует исследования пользователей, предоставляя информацию для улучшения цифрового пользовательского опыта. Платформа позволяет вам быстро настраивать и запускать тесты пользовательского опыта на любом веб-сайте или домене, в...