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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты тестирования программного обеспечения - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для тестирования программного обеспечения снабжает команды разработчиков методами и инструментами, необходимыми для оценки качества их проектов разработки и улучшения программного обеспечения. Эти инструменты помогают командам определить, пригодно ли программное обеспечение для использования, правильно ли оно работает, соответствует ли их целям и общим требованиям. Кроме того, инструменты тестирования программного обеспечения часто включают в себя решения для управления тестированием, такие как программное обеспечение для отслеживания ошибок и управления проектами. Некоторые решения предлагают функции, которые расширяют сотрудничество между тестировщиками программного обеспечения и разработчиками. Для отслеживания действий по тестированию и анализа результатов большинство решений предоставляют отчеты и информационные панели с предопределенными метриками и ключевыми показателями эффективности. Интеграция с другими инструментами тестирования или решениями для разработки также является ключевой особенностью. Эта интеграция поддерживает другие важные действия в жизненном цикле разработки, такие как автоматизация сборки, непрерывная доставка и непрерывное развертывание.