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Решения для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения - Самые популярные приложения

Инструменты безопасности цепочки поставок программного обеспечения обеспечивают автоматизированный и непрерывный мониторинг на протяжении всего процесса разработки программного обеспечения. Они анализируют исходный код, выявляют потенциальные угрозы безопасности, сканируют вредоносный код и проверяют подлинность сторонних компонентов и зависимостей. Обеспечение безопасности цепочки поставок программного обеспечения предполагает защиту каждого этапа жизненного цикла разработки программного обеспечения для обеспечения целостности конечного продукта. Это включает в себя устранение уязвимостей и угроз, которые могут поставить под угрозу программное обеспечение. Эти инструменты также обнаруживают любые попытки взлома во время разработки или развертывания. Обеспечивая включение только надежных и проверенных компонентов, они минимизируют риск появления уязвимостей или вредоносного ПО. Решения по обеспечению безопасности цепочки поставок программного обеспечения часто используются вместе с инструментами статического анализа кода для выявления и защиты от потенциальных уязвимостей.

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Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk помогает предприятиям, основанным на программном обеспечении, быстро развиваться и оставаться в безопасности. Постоянно находите и устраняйте уязвимости в npm, Maven, NuGet, RubyGems, PyPI и других.

NexHealth

NexHealth

nexhealth.com

НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.

Aurinko.io

Aurinko.io

aurinko.io

Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...

Apideck

Apideck

apideck.com

Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...

SOOS

SOOS

soos.io

Платформа управления состоянием безопасности приложений Уровень безопасности приложений вашей организации должен представлять собой нечто большее, чем просто контрольный список. ASPM SOOS — это динамичный, комплексный подход к защите инфраструктуры ваших приложений от уязвимостей на протяжении жизн...

Unified.to

Unified.to

unified.to

«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...

Codat

Codat

codat.io

Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Code Registry — это первая в мире платформа анализа и анализа кода на базе искусственного интеллекта, предназначенная для защиты и оптимизации программных активов для бизнеса. Обеспечивая независимую и безопасную репликацию репозиториев кода, а также предоставляя углубленный анализ и отчетность, The...

Scribe Security

Scribe Security

scribesecurity.com

Scribe — это SaaS-решение, которое обеспечивает постоянную гарантию безопасности и надежности программных артефактов, выступая в качестве центра доверия между производителями и потребителями программного обеспечения. Централизованная система управления SBOM Scribe позволяет легко управлять и совмест...

Endor Labs

Endor Labs

endorlabs.com

Платформа безопасности цепочки поставок программного обеспечения Endor Labs решает три ключевые проблемы и результаты безопасности цепочки поставок программного обеспечения: Безопасность открытого исходного кода: Endor Labs помогает инженерам повысить производительность приложений и минимизировать п...

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro — лидер в области управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющего видимость рисков, приоритизацию и исправление с глубоким анализом кода и контекстом времени выполнения. Получите полную прозрачность приложений и рисков: Apiiro использует глубокий, основанный на коде подход...

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чре...

OX Security

OX Security

ox.security

Безопасность должна быть неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения, а не второстепенной мыслью. Основанная Нитсуном Зивом и Лайоном Арзи, двумя бывшими руководителями Check Point, OX является первой и единственной платформой активного управления состоянием безопасности приложе...

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее видимость, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и поставщик...

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимо...

Hotglue

Hotglue

hotglue.com

Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...

Arnica

Arnica

arnica.io

Arnica — это основанная на поведении платформа безопасности цепочки поставок программного обеспечения для DevOps. Arnica активно защищает вашу цепочку поставок программного обеспечения, автоматизируя повседневные операции по обеспечению безопасности и предоставляя разработчикам возможность обеспечи...

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