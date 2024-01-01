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Решения для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты безопасности цепочки поставок программного обеспечения обеспечивают автоматизированный и непрерывный мониторинг на протяжении всего процесса разработки программного обеспечения. Они анализируют исходный код, выявляют потенциальные угрозы безопасности, сканируют вредоносный код и проверяют подлинность сторонних компонентов и зависимостей. Обеспечение безопасности цепочки поставок программного обеспечения предполагает защиту каждого этапа жизненного цикла разработки программного обеспечения для обеспечения целостности конечного продукта. Это включает в себя устранение уязвимостей и угроз, которые могут поставить под угрозу программное обеспечение. Эти инструменты также обнаруживают любые попытки взлома во время разработки или развертывания. Обеспечивая включение только надежных и проверенных компонентов, они минимизируют риск появления уязвимостей или вредоносного ПО. Решения по обеспечению безопасности цепочки поставок программного обеспечения часто используются вместе с инструментами статического анализа кода для выявления и защиты от потенциальных уязвимостей.