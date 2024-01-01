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Решения для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения - Самые популярные приложения
Инструменты безопасности цепочки поставок программного обеспечения обеспечивают автоматизированный и непрерывный мониторинг на протяжении всего процесса разработки программного обеспечения. Они анализируют исходный код, выявляют потенциальные угрозы безопасности, сканируют вредоносный код и проверяют подлинность сторонних компонентов и зависимостей. Обеспечение безопасности цепочки поставок программного обеспечения предполагает защиту каждого этапа жизненного цикла разработки программного обеспечения для обеспечения целостности конечного продукта. Это включает в себя устранение уязвимостей и угроз, которые могут поставить под угрозу программное обеспечение. Эти инструменты также обнаруживают любые попытки взлома во время разработки или развертывания. Обеспечивая включение только надежных и проверенных компонентов, они минимизируют риск появления уязвимостей или вредоносного ПО. Решения по обеспечению безопасности цепочки поставок программного обеспечения часто используются вместе с инструментами статического анализа кода для выявления и защиты от потенциальных уязвимостей.
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Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
Snyk
snyk.io
Snyk помогает предприятиям, основанным на программном обеспечении, быстро развиваться и оставаться в безопасности. Постоянно находите и устраняйте уязвимости в npm, Maven, NuGet, RubyGems, PyPI и других.
NexHealth
nexhealth.com
НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...
Apideck
apideck.com
Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...
SOOS
soos.io
Платформа управления состоянием безопасности приложений Уровень безопасности приложений вашей организации должен представлять собой нечто большее, чем просто контрольный список. ASPM SOOS — это динамичный, комплексный подход к защите инфраструктуры ваших приложений от уязвимостей на протяжении жизн...
Unified.to
unified.to
«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...
Codat
codat.io
Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...
The Code Registry
thecoderegistry.com
Code Registry — это первая в мире платформа анализа и анализа кода на базе искусственного интеллекта, предназначенная для защиты и оптимизации программных активов для бизнеса. Обеспечивая независимую и безопасную репликацию репозиториев кода, а также предоставляя углубленный анализ и отчетность, The...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe — это SaaS-решение, которое обеспечивает постоянную гарантию безопасности и надежности программных артефактов, выступая в качестве центра доверия между производителями и потребителями программного обеспечения. Централизованная система управления SBOM Scribe позволяет легко управлять и совмест...
Endor Labs
endorlabs.com
Платформа безопасности цепочки поставок программного обеспечения Endor Labs решает три ключевые проблемы и результаты безопасности цепочки поставок программного обеспечения: Безопасность открытого исходного кода: Endor Labs помогает инженерам повысить производительность приложений и минимизировать п...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro — лидер в области управления состоянием безопасности приложений (ASPM), объединяющего видимость рисков, приоритизацию и исправление с глубоким анализом кода и контекстом времени выполнения. Получите полную прозрачность приложений и рисков: Apiiro использует глубокий, основанный на коде подход...
Xygeni
xygeni.io
Защитите свою разработку и доставку программного обеспечения! Xygeni Security специализируется на управлении состоянием безопасности приложений (ASPM), используя глубокую контекстуальную информацию для эффективного определения приоритетов и управления рисками безопасности, сводя к минимуму шум и чре...
OX Security
ox.security
Безопасность должна быть неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения, а не второстепенной мыслью. Основанная Нитсуном Зивом и Лайоном Арзи, двумя бывшими руководителями Check Point, OX является первой и единственной платформой активного управления состоянием безопасности приложе...
Cycode
cycode.com
Cycode — единственное комплексное решение для обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения (SSC), обеспечивающее видимость, безопасность и целостность на всех этапах SDLC. Cycode интегрируется со всеми вашими инструментами конвейера доставки программного обеспечения и поставщик...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимо...
Hotglue
hotglue.com
Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.
Integration Labs
integrationlabs.co
Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...
Arnica
arnica.io
Arnica — это основанная на поведении платформа безопасности цепочки поставок программного обеспечения для DevOps. Arnica активно защищает вашу цепочку поставок программного обеспечения, автоматизируя повседневные операции по обеспечению безопасности и предоставляя разработчикам возможность обеспечи...