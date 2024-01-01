Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты локализации программного обеспечения - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты локализации программного обеспечения предназначены для адаптации программного обеспечения к потребностям и предпочтениям пользователей в различных географических регионах. Эти инструменты предлагают возможности управления переводом для программных приложений, направленные на улучшение глобального контента при минимизации ручных процессов за счет автоматизации задач на протяжении всего процесса перевода во время разработки программного обеспечения. В то время как программное обеспечение для управления переводами обычно используется поставщиками языковых услуг или переводчиками-фрилансерами, инструменты локализации программного обеспечения используются специально группами разработчиков. Эти команды используют инструменты для постоянной локализации строк кода, доступных пользователю, непосредственно с панели разработки. Инструменты локализации программного обеспечения служат центральным центром для переводчиков в группах разработчиков, позволяя им управлять переводом и локализацией на протяжении всего жизненного цикла разработки. От веб-сайтов и мобильных приложений до видеоигр — команды разработчиков, работающие над глобально развернутым пользовательским программным обеспечением, получают выгоду от задач автоматического перевода и функций управления, предлагаемых инструментами локализации программного обеспечения. Эти инструменты часто интегрируются с системами контроля версий, платформами мобильной разработки и программным обеспечением игровых движков, облегчая непрерывный рабочий процесс локализации.