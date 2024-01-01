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Инструменты аналитики разработки программного обеспечения - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты аналитики разработки программного обеспечения, часто называемые инструментами аналитики Git, предлагают комплексное представление о ходе разработки посредством анализа исторических данных. Эти инструменты позволяют руководителям и менеджерам групп разработчиков выявлять узкие места, отслеживать прогресс на конец дня или недели, определять, каким областям кода уделяется наибольшее внимание, наблюдать за тенденциями и многое другое. Эта информация помогает командам повысить эффективность и быстрее достичь качественных результатов. Инструменты аналитики разработки программного обеспечения, предназначенные в первую очередь для управленческих целей и ориентированные на показатели высокого уровня, обычно используются вместе с программным обеспечением для управления продуктами и другими аналитическими инструментами. Они должны легко интегрироваться с программным обеспечением для управления исходным кодом.