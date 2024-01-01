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Платформы социальных сетей - Самые популярные приложения
Платформы социальных сетей позволяют отдельным лицам и компаниям связываться друг с другом для общения и обмена данными, часто на публичном форуме. В социальных сетях пользователи представлены профилем и связываются с другими пользователями, имеющими схожие интересы или опыт, или с теми, кого они знают в реальной жизни. Доступ к платформам социальных сетей обычно осуществляется через веб-браузер или мобильное приложение. Компании используют социальные сети для самых разных целей. Это позволяет им создавать и поддерживать свой бренд путем обмена контентом или продвижения маркетинговых материалов. Его также можно использовать для создания сетей, рекламы или даже для обслуживания клиентов, а также для других целей. Компании могут использовать программное обеспечение для социальных сетей вместе с программным обеспечением в одной или нескольких из следующих категорий: управление социальными сетями, социальная аналитика, мониторинг социальных сетей, социальная реклама и социальное обслуживание клиентов.
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instagram.com
Instagram (обычно сокращенно IG или Insta) — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, созданная Кевином Систромом и Майком Кригером и первоначально запущенная на iOS в октябре 2010 года. Версия для Android была выпущена в апреле 2012 года, а затем последо...
facebook.com
Facebook (стилизованный под Facebook) — американская онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, и флагманская служба одноименной компании Facebook, Inc. Она была основана Марком Цукербергом вместе с другими студентами Гарвардского колледжа и соседя...
X
x.com
X, ранее Twitter — это онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, управляемая американской компанией X Corp., преемницей Twitter, Inc. Twitter — это американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними...
pinterest.com
Pinterest — это американская служба обмена изображениями и социальных сетей, предназначенная для сохранения и обнаружения информации (в частности, «идей») во Всемирной паутине с использованием изображений и, в меньшем масштабе, анимированных GIF-файлов и видео в форме досок для объявлений. Сайт был ...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...
reddit.com
Reddit (стилизован под логотип Reddit) — американский сайт социальных новостей, рейтингов веб-контента и дискуссионных сайтов. Зарегистрированные участники отправляют на сайт контент, такой как ссылки, текстовые сообщения и изображения, за который затем голосуют другие участники. Сообщения организо...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Instapaper
instapaper.com
Instapaper — это служба закладок, которая позволяет сохранять веб-контент, чтобы его можно было «прочитать позже» на другом устройстве, например, на электронном устройстве, смартфоне или планшете. Сервис был основан в 2008 году Марко Арментом и на конец 2011 года насчитывал около 2 миллионов пользов...
Meetup
meetup.com
Найдите группы, которые проводят онлайн- или очные мероприятия, и познакомьтесь с людьми в вашем местном сообществе, которые разделяют ваши интересы.
SlideShare
slideshare.net
Находите, делитесь и представляйте презентации и инфографику с крупнейшим в мире профессиональным сообществом по обмену контентом.
Glitch
glitch.com
Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.
BuzzFeed
buzzfeed.com
В BuzzFeed есть последние новости, актуальные журналистские статьи, викторины, видео, новости о знаменитостях, видеоролики о вкусной еде, рецепты, лайфхаки своими руками и все самые актуальные новости, которыми вы захотите поделиться с друзьями. Авторские права BuzzFeed, Inc. Все права защищены.
LiveJournal
livejournal.com
Ваша жизнь – лучшая история! Просто начните свой блог сегодня!
Digg
digg.com
Digg — это домашняя страница в Интернете, на которой представлены лучшие статьи, видеоролики и оригинальный контент, о которых сейчас говорят в сети.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
MindSumo
mindsumo.com
MindSumo помогает компаниям собирать новые идеи и идеи от более чем 400 000 пользователей. Сообщество MindSumo состоит из более чем 400 000 студентов-миллениалов и представителей поколения Z в некоторых лучших университетах мира. Более 100 компаний из списка Fortune 500 использовали MindSumo для пои...
Social Inviter
socialinviter.com
Social Inviter позволяет пользователю импортировать контакты, импортировать друзей, отправлять сообщения и публиковать контент в социальных сетях в несколько кликов.
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup — это платформа, которая экономит специалистам по продажам более 10 часов в месяц благодаря налаживанию связей, упрощая процесс за 3 этапа: 1. Выберите временной интервал 2. Мы подберем для вас другого участника и вышлем вам вводную информацию 3. Подключитесь к нашему видео Платформа и п...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
CoFoundersLab
cofounderslab.com
CoFoundersLab использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы рекомендовать клиентам лучших кандидатов на пост соучредителя, члена команды или консультанта.