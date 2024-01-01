Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Платформы социальных сетей - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Платформы социальных сетей позволяют отдельным лицам и компаниям связываться друг с другом для общения и обмена данными, часто на публичном форуме. В социальных сетях пользователи представлены профилем и связываются с другими пользователями, имеющими схожие интересы или опыт, или с теми, кого они знают в реальной жизни. Доступ к платформам социальных сетей обычно осуществляется через веб-браузер или мобильное приложение. Компании используют социальные сети для самых разных целей. Это позволяет им создавать и поддерживать свой бренд путем обмена контентом или продвижения маркетинговых материалов. Его также можно использовать для создания сетей, рекламы или даже для обслуживания клиентов, а также для других целей. Компании могут использовать программное обеспечение для социальных сетей вместе с программным обеспечением в одной или нескольких из следующих категорий: управление социальными сетями, социальная аналитика, мониторинг социальных сетей, социальная реклама и социальное обслуживание клиентов.