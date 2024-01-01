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Пакеты социальных сетей - Самые популярные приложения

Пакеты социальных сетей — это комплексные платформы, предназначенные для оптимизации управления, мониторинга и анализа различных учетных записей социальных сетей через единый интерфейс. Они удовлетворяют потребности отделов маркетинга и коммуникаций, предоставляя инструменты для планирования, публикации, взаимодействия и анализа деятельности в социальных сетях. Предлагая такие функции, как автоматическое размещение публикаций, взаимодействие с сообществом и интегрированную аналитику, эти пакеты позволяют компаниям эффективно расширять свое присутствие в социальных сетях. Ключевые особенности пакетов социальных сетей включают в себя: 1. **Планирование и публикация контента.** Пользователи могут планировать и публиковать цифровой контент на нескольких платформах социальных сетей с централизованной панели управления. Эта функция обеспечивает эффективное управление контентом и обеспечивает согласованный обмен сообщениями по разным каналам. 2. **Взаимодействие с сообществом.** Пакеты социальных сетей облегчают взаимодействие с онлайн-сообществами, позволяя пользователям отвечать на комментарии, сообщения и упоминания. Такое взаимодействие способствует укреплению связей с аудиторией и поощряет участие пользователей. 3. **Отчеты об эффективности.** Эти пакеты предлагают надежные возможности составления отчетов для оценки эффективности стратегий в социальных сетях. Пользователи могут отслеживать ключевые показатели, такие как охват, вовлеченность и коэффициенты конверсии, чтобы оценивать эффективность своих кампаний и принимать решения на основе данных. 4. **Статистика аудитории.** Пакеты социальных сетей позволяют получить представление о демографии и предпочтениях целевой аудитории. Анализируя такие данные, как регион, возраст, пол и интересы, компании могут адаптировать свой контент и стратегии таргетинга, чтобы лучше резонировать со своей аудиторией. 5. **Анализ кампании.** Пользователи могут анализировать эффективность отдельных публикаций и кампаний, чтобы выявить тенденции, сильные стороны и области для улучшения. Этот анализ помогает оптимизировать будущие усилия и максимизировать воздействие инициатив в социальных сетях. 6. **Мониторинг упоминаний.** Пакеты социальных сетей позволяют пользователям отслеживать разговоры и упоминания, связанные с их брендом или отраслью, на различных платформах социальных сетей. Эта функция позволяет компаниям оставаться в курсе общественных настроений и своевременно решать любые проблемы или возможности. Чтобы быть рассмотренным для включения в категорию Social Media Suites, продукт должен соответствовать следующим критериям: - Предоставить инструменты для планирования и публикации цифрового контента на платформах социальных сетей. - Предлагайте возможности для взаимодействия с онлайн-сообществами и реагирования на взаимодействия с аудиторией. - Предоставлять комплексные функции отчетности и аналитики для оценки эффективности практики социальных сетей. - Поддержка отслеживания демографии и регионов аудитории, чтобы лучше понять целевой рынок. - Включите мониторинг упоминаний и тенденций в социальных сетях, чтобы оставаться в курсе соответствующих разговоров и событий. В целом, пакеты социальных сетей играют решающую роль, помогая предприятиям использовать возможности социальных сетей для построения бренда, привлечения клиентов и успеха в маркетинге. Объединив основные функции в единой платформе, эти пакеты оптимизируют рабочие процессы и дают командам возможность эффективно достигать своих целей в социальных сетях.

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Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

Metricool

Metricool

metricool.com

Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.

Later

Later

later.com

Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.

ZoomSphere

ZoomSphere

zoomsphere.com

Выбор №1 для эффективной командной работы в управлении социальными сетями. Планирование, социальное прослушивание, управление сообществом и проектами и многое другое.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

NapoleonCat

NapoleonCat

napoleoncat.com

Привлекайте и поддерживайте клиентов в социальных сетях. Модерируйте, публикуйте, анализируйте, развивайтесь — с помощью универсальной платформы управления социальными сетями, которая объединяет ваши команды и распутывает ваши рабочие процессы.

Quid

Quid

quid.com

Quid находится на переднем крае анализа потребителей и рынка с помощью искусственного интеллекта. Генеративный искусственный интеллект Quid предоставляет организациям беспрецедентное и целостное понимание контекста клиентов. Помимо простого сбора данных, Quid позволяет организациям увидеть данные че...

Marsello

Marsello

marsello.com

Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.

Buzzmonitor

Buzzmonitor

buzzmonitor.com.br

Откройте для себя Buzzmonitor: мониторинг социальных сетей, многоканальный сервис, планирование публикаций, аналитика, информационные панели в реальном времени, влиятельные лица и многое другое.

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

Развивайте свой бренд с помощью лучшего общения. Защитите свой бренд и создайте процветающее онлайн-сообщество, улучшив управление общением в социальных сетях.

Qurate Social

Qurate Social

qurate.jp

Мощный, простой и удобный в использовании инструмент управления социальными сетями, который позволяет вам централизованно управлять всеми вашими социальными сетями с одной панели.

adhook

adhook

adhook.io

adhook объединяет управление социальными сетями и цифровую рекламу в одном инструменте. Программное обеспечение «Все в одном» помогает планировать, публиковать, анализировать и модерировать вашу деятельность. Благодаря функциям совместной работы adhook помогает компаниям разрабатывать более эффекти...

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.

Reputation

Reputation

reputation.com

Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.

Social Elephants

Social Elephants

socialelephants.com

Social Elephants — это платформа, которую профессионалы используют для анализа и управления социальными сетями. Его эксклюзивные функции управления, анализа и анализа конкурентов предоставят вам ресурсы, необходимые для получения максимальной отдачи от ваших кампаний в социальных сетях. Все ваши к...

myRosys

myRosys

myrosys.com

myRosys использует глубокое обучение для обеспечения аналитики охвата и взаимодействия. myRosys использует возможности влиятельных лиц и заинтересованных сторон для автоматизации сарафанного маркетинга и увеличения органического охвата кампаний в социальных сетях. myRosys устраняет необходимость в р...

Alerti

Alerti

alerti.com

Alerti — это интеллектуальная система, работающая в режиме реального времени, которая отслеживает и анализирует Интернет, социальные сети и сайты отзывов... и преобразует эти данные в знания интеллектуальным и автоматизированным способом благодаря новейшим алгоритмам искусственного интеллекта. Отсл...

Facelift

Facelift

facelift-bbt.com

Facelift — это многократно сертифицированное программное решение, содержащее все компоненты для профессионального маркетинга в социальных сетях на уровне предприятия. Программное обеспечение «все в одном» позволяет компаниям централизованно и эффективно управлять своей маркетинговой деятельностью. ...

Dash Hudson

Dash Hudson

dashhudson.com

Dash Hudson — это платформа для управления социальными сетями, которая снабжает бренды интеллектом и скоростью, позволяющими оставаться на шаг впереди. Благодаря сложной межканальной аналитике и инструментам рабочего процесса Dash Hudson позволяет брендам создавать контент, который развлекает, вовле...

Rallio

Rallio

rallio.com

Благодаря встроенным возможностям распространения и планирования в социальных сетях, усилению рекламы, аналитике, управлению репутацией и многому другому, Rallio представляет собой более разумный и простой способ для брендов максимизировать усилия по социальному маркетингу. Технология Rallio обеспеч...

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

Clearview Social — это самый простой способ увеличить трафик вашего бренда в социальных сетях. Знаете ли вы, что 52% потребителей доверяют сотрудникам компании больше, чем самой компании или бренду? Предложите своим специалистам поделиться информацией в LinkedIn всего одним щелчком мыши, используя п...

Synup

Synup

synup.com

Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и ​​по всем медиаканалам на одно...

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