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Программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях — это инструменты и платформы, предназначенные для того, чтобы помочь предприятиям и частным лицам управлять, автоматизировать, анализировать и оптимизировать свои усилия по маркетингу в социальных сетях. Эти программные решения обычно предлагают ряд функций для оптимизации различных аспектов маркетинговых кампаний в социальных сетях на нескольких платформах, таких как Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube и других.