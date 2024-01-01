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Программное обеспечение для анализа социальных сетей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа социальных сетей предлагает функции для сбора и анализа данных, касающихся учетных записей социальных сетей. Эти инструменты используются группами социальных сетей, маркетинга и коммуникаций для оценки успешных стратегий, целевой аудитории и анализа поведения потребителей в режиме реального времени. Кроме того, ученые, работающие с данными, и исследователи могут использовать эти инструменты для сбора информации о региональных тенденциях, практиках и закономерностях. Используя аналитику социальных сетей, компании могут получить более глубокое понимание предпочтений и поведения клиентов, тем самым способствуя принятию более обоснованных решений. Ключевые функции программного обеспечения для анализа социальных сетей обычно включают в себя: 1. **Отслеживание бизнес-целей**: возможность устанавливать и отслеживать бизнес-цели с помощью показателей, основанных на данных. Это позволяет организациям согласовывать усилия в социальных сетях с общими бизнес-целями. 2. **Отслеживание и обмен данными**: инструменты для мониторинга и обмена данными, связанными с эффективностью социальных сетей на различных платформах. Это позволяет командам эффективно сотрудничать и принимать обоснованные решения на основе информации в режиме реального времени. 3. **Анализ аудитории**: возможности оценки демографических характеристик аудитории, уровня вовлеченности и общего размера. Эта информация помогает понять состав и поведение целевой аудитории. 4. **Агрегация статистики социальных сетей**: функции для агрегирования данных из нескольких каналов социальных сетей в централизованную панель мониторинга или интерфейс отчетности. Это упрощает процесс анализа данных и составления отчетов. 5. **Сравнение кампаний и публикаций**: возможность сравнивать эффективность отдельных кампаний, публикаций или страниц с течением времени. Это облегчает выявление успешных стратегий и областей для улучшения. Для включения в категорию «Аналитика социальных сетей» требуется, чтобы продукт соответствовал этим критериям и предлагал функциональные возможности, позволяющие пользователям эффективно измерять, отслеживать и анализировать эффективность социальных сетей. Используя эти инструменты, компании могут оптимизировать свои стратегии в социальных сетях, повысить удовлетворенность клиентов и повысить узнаваемость бренда в конкурентной цифровой среде. Кроме того, продукты для анализа социальных сетей часто дополняют программное обеспечение для мониторинга и управления социальными сетями, предоставляя комплексные решения для организаций, стремящихся максимизировать свое присутствие и участие в Интернете.
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Linktree
linktr.ee
Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, ...
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.
Fedica
fedica.com
Анализируйте и ориентируйтесь на своих подписчиков в Твиттере по местоположению и демографии. Постройте идеальное сообщество. Запланируйте твиты в лучшее время для своих подписчиков
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Exolyt
exolyt.com
Ведущий инструмент аналитики TikTok, который помогает компаниям анализировать учетные записи TikTok, получать подробные отчеты и экспортировать данные.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Social Animal
socialanimal.com
Получите глубокую информацию, найдите влиятельных лиц и получите вдохновение для контента по любому ключевому слову. Давайте начнем путь к нирване контент-маркетинга.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — это платформа оптимизации социальных сетей для ведущих брендов и издателей. Компания использует пожарный шланг Twitter, данные о кликах, полученные из собственного прокси-сервера ссылок, а также собственные алгоритмы для оптимизации доставки сообщений в социальных сетях. Компания считае...
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES предоставляет возможности обработки данных, которые позволяют пользователям получать аналитическую информацию, позволяющую получать информацию, которая позволяет внедрять отраслевые инновации и повышать производительность.
Shield Analytics
shieldapp.ai
Развивайтесь в LinkedIn с помощью статистики и аналитики Shield. Для личных профилей LinkedIn. Создано для программ создания личного бренда и защиты интересов сотрудников. Используется создателями и брендами по всему миру.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные ...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных ...
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
Social Auditor
socialauditor.io
Проанализируйте любой @профиль в Instagram, TikTok или YouTube на наличие фальшивых подписчиков, лайков, комментариев и реальной демографической информации.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
Focia
focia.io
Превратите свои идеи в очень привлекательный контент. Focia — это совершенная контент-платформа на базе искусственного интеллекта.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Выбор №1 для эффективной командной работы в управлении социальными сетями. Планирование, социальное прослушивание, управление сообществом и проектами и многое другое.
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Omnilink
omnilink.iconosquare.com
Omnilink от Iconosquare — это бесплатный инструмент, который позволяет создавать настраиваемую целевую страницу с несколькими перенаправлениями, используя собственную ссылку для общего доступа. Идеально подходит для добавления в биографию вашего профиля в социальных сетях одним щелчком пальцев! Он в...