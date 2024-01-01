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Платформы социальной коммерции - Самые популярные приложения

Платформы социальной коммерции увеличивают онлайн-продажи, используя каналы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и Twitter. Эти платформы позволяют продавцам взаимодействовать и взаимодействовать с покупателями и влиятельными лицами посредством пользовательского контента, публикаций, доступных для покупок, прямых трансляций, рефералов, геймификации, а иногда и технологий дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR). Маркетинговые команды используют программное обеспечение для социальной коммерции для разработки и контроля кампаний в социальных сетях, а менеджеры по продуктам используют его для обеспечения точности и соответствия бренду общих данных.

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Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

Больше каналов. Больше клиентов. Больше продаж. Продавайте и оказывайте поддержку везде, где находятся ваши клиенты, и управляйте всем прямо из MyAlice.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Начните общаться с клиентами лицом к лицу.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...

Sauce Social Commerce

Sauce Social Commerce

addsauce.com

Sauce превращает ваш Instagram и TikTok в захватывающий опыт покупок, раскрывает потенциал вашего бренда для развития сообществ с помощью пользовательского контента и увеличивает продажи благодаря партнерству с влиятельными лицами.

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.

Zupain

Zupain

zupain.com

Zupain — это платформа, которая помогает предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими. Наша передовая платформа позволяет владельцам бизнеса легко создавать свои магазины, интегрировать социальные сети и службы обмена сообщениями и многое другое. Мы совершаем революцию в создании и управ...

Soldsie

Soldsie

soldsie.com

Soldsie — это платформа социальной коммерции, которая позволяет клиентам приобретать товары через комментарии в Facebook, Instagram и Pinterest.

ChatGenie

ChatGenie

chatgenie.ph

Комплексный поставщик магазинов для бизнеса в Messenger, GCash и других нетрадиционных платформах электронной коммерции.

Boostiny

Boostiny

boostiny.com

Boostiny — это ведущая платформа кросс-канального мобильного маркетинга от ArabyAds, позволяющая масштабировать онлайн-транзакции. Boostiny позволяет рекламодателям привлекать пользователей и проводить новые и повторные транзакции. Технология атрибуции купонов на основе искусственного интеллекта пла...

Miappi

Miappi

miappi.com

Miappi — это проверенная и проверенная платформа пользовательского контента, используемая менеджерами брендов или электронной коммерции, руководителями социальных сетей и другими людьми. Miappi позволяет пользователям курировать, модерировать, лицензировать и распространять аутентичный контент от по...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.

Flowbox

Flowbox

getflowbox.com

Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том,...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время о...

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.

Dash Hudson

Dash Hudson

dashhudson.com

Dash Hudson — это платформа для управления социальными сетями, которая снабжает бренды интеллектом и скоростью, позволяющими оставаться на шаг впереди. Благодаря сложной межканальной аналитике и инструментам рабочего процесса Dash Hudson позволяет брендам создавать контент, который развлекает, вовле...

Pear Commerce

Pear Commerce

pearcommerce.com

Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылк...

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) — это самая интеллектуальная платформа диалогового маркетинга, помогающая предприятиям электронной коммерции повысить рентабельность инвестиций. Эта платформа позволяет бренду осуществлять автоматизацию транзакций с помощью чат-ботов, управлять многозадачностью с помощью CRM, создавать ...

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto позволяет онлайн-брендам предоставлять аутентичный, актуальный и персонализированный опыт в каждой точке взаимодействия и на каждом устройстве. Являясь платформой Commerce Experience Platform (CXP) на базе искусственного интеллекта, разработанной для простоты использования, Nosto дает брендам ...

MikMak

MikMak

mikmak.com

Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.

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