Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Платформы социальной коммерции - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Платформы социальной коммерции увеличивают онлайн-продажи, используя каналы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и Twitter. Эти платформы позволяют продавцам взаимодействовать и взаимодействовать с покупателями и влиятельными лицами посредством пользовательского контента, публикаций, доступных для покупок, прямых трансляций, рефералов, геймификации, а иногда и технологий дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR). Маркетинговые команды используют программное обеспечение для социальной коммерции для разработки и контроля кампаний в социальных сетях, а менеджеры по продуктам используют его для обеспечения точности и соответствия бренду общих данных.