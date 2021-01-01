Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для SMS-маркетинга - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для SMS-маркетинга, также называемое программным обеспечением для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса, позволяет организациям разрабатывать стратегии и реализовывать маркетинговые инициативы, направленные на мобильные устройства, посредством SMS (служба коротких сообщений). Это программное обеспечение помогает предприятиям повысить лояльность к бренду и улучшить взаимодействие путем доставки своевременных, адаптированных сообщений на мобильные устройства клиентов. Маркетинговые команды используют ссылки для подписки на основе разрешений в сообщениях кампании, чтобы ориентироваться на потенциальных клиентов и проводить цифровые рекламные акции с использованием MMS (служба мультимедийных сообщений), опросов, купонов, опросов и других функций. Благодаря возможностям массовой рассылки пользователи могут легко отправлять многочисленные рекламные текстовые сообщения одним щелчком мыши, что помогает предприятиям быстро и удобно приобретать значительное количество новых подписчиков. Кроме того, отделы продаж и обслуживания клиентов могут использовать SMS-связь для активного двустороннего обмена текстовыми сообщениями как с потенциальными, так и с клиентами.