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Программное обеспечение для корзины покупок - Самые популярные приложения - Кабо-Верде

Программное обеспечение корзины покупок позволяет онлайн-покупателям выбирать товары на сайте электронной коммерции для покупки, вводить данные платежа и предоставлять информацию о доставке для завершения своих транзакций. Это программное обеспечение предоставляет предприятиям инструменты для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, а также обработку сбора платежей и необходимую информацию о выполнении заказов на серверной стороне. Кроме того, программное обеспечение корзины покупок может рассчитывать налоги и сборы за доставку, гарантируя, что клиенты узнают точную сумму перед завершением покупки. Хотя программное обеспечение для корзин покупок часто включается в комплексные платформы электронной коммерции, оно особенно полезно для тех, кто создает собственные магазины электронной коммерции или использует платформы с ограниченными функциями. Обычно он интегрируется с платформами электронной коммерции и платежными шлюзами, обеспечивая удобство работы как поставщикам, так и клиентам.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченна...

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профес...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop — это многофункциональная платформа электронной коммерции, обслуживающая тысячи предприятий любого размера в самых разных отраслях по всему миру. Предлагая непревзойденное бесплатное решение для электронной коммерции, компания предоставляет все, что нужно предпринимателю для начала и разв...

PrestaShop

PrestaShop

prestashop.com

PrestaShop — ведущая мировая компания электронной коммерции, обслуживающая клиентов в более чем 190 странах. Мы предоставляем инклюзивные, настраиваемые, масштабируемые и хорошо поддерживаемые решения, позволяющие каждому предпринимателю полностью владеть, контролировать и развивать свой интернет-ма...

SamCart

SamCart

samcart.com

SamCart — это платформа электронной коммерции для авторов. Более 23 000 авторов используют SamCart для продажи собственных продуктов, товаров и услуг на сумму более 2 миллиардов долларов. SamCart упрощает и ускоряет процесс продаж с помощью библиотеки из более чем 50 шаблонов, оптимизированных для к...

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свое влияние и влияние. Компания, отличающаяс...

Olist

Olist

olist.com

Создано для тех, кто ищет лучшие технологии, инструменты и интеграции в онлайн-продажах. Ускорьте свой бизнес, развивайтесь в сфере электронной коммерции.

Checkout Page

Checkout Page

checkoutpage.co

Благодаря странице оформления заказа вы будете готовы принимать платежи на своем веб-сайте в кратчайшие сроки. Благодаря прекрасному интерфейсу оформления заказа, который работает на любом устройстве и для любого покупателя. Продавайте что угодно: от физических товаров до билетов на мероприятия, от ...

Airsquare

Airsquare

airsquare.com

Продавайте продукты, билеты и членство онлайн и в магазинах с помощью нашего полнофункционального коммерческого программного обеспечения в любой точке мира.

Storbie

Storbie

storbie.com

Storbie — это платформа электронной коммерции для независимых ритейлеров. Мы существуем, чтобы помочь малому бизнесу добиться успеха в Интернете, и специализируемся на отраслевых веб-решениях для аптек и ветеринарных клиник. Платформа Storbie проста в использовании и не требует знаний программирован...

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty — это платформа, на которой вы можете создать и управлять собственным интернет-магазином за считанные минуты со своего смартфона.

ShopFactory

ShopFactory

shopfactory.com

Создайте свой веб-сайт электронной коммерции и интернет-магазин на своем компьютере. Управляйте платежами, заказами, клиентами, доставкой и маркетингом в облаке. Удивительно мощный. Супер простой в использовании.

Storenvy

Storenvy

storenvy.com

Storenvy, сообщество интернет-магазинов, предоставляет сеть электронной коммерции, позволяющую пользователям совершать покупки в нескольких магазинах.

Tradift

Tradift

tradift.com

Tradift — технологическая компания, предоставляющая решения для электронной коммерции для целеустремленного бизнеса. Tradift позволяет предприятиям легко принимать платежи, доставлять товары и управлять продажами — и все это в рамках единой платформы.

Cartzy

Cartzy

cartzy.com

Cartzy — это универсальная платформа электронной коммерции, которая позволяет каждому легко начать онлайн-бизнес. Создан со всеми приложениями, необходимыми для запуска высокооптимизированного магазина, прямо из коробки. Cartzy доверяют тысячи маркетологов и продавцов электронной коммерции в странах...

UltraCart

UltraCart

ultracart.com

UltraCart — это легко настраиваемое решение для корзины покупок, которое предлагает полное веб-администрирование и может быть интегрировано в любой веб-сайт с помощью простой ссылки.

Shoprocket

Shoprocket

shoprocket.io

Создайте свою учетную запись в Shoprocket и начните продавать где угодно за 5 минут. Просто скопируйте и вставьте наш код на свой веб-сайт или блог или подключите свои учетные записи в социальных сетях и торговые площадки. Это также самая быстрая тележка для покупок в мире.

ThriveCart

ThriveCart

thrivecart.com

ThriveCart — это платформа для корзин покупок, позволяющая предприятиям увеличить доход за счет страниц корзины с высокой конверсией.

Cococart

Cococart

cococart.co

Самый простой способ вести свой бизнес. Управляйте своими заказами, платежами, маркетингом и многим другим — в одном месте. Cococart — это самый простой способ продать что-либо в Интернете. Продавцы могут создать магазин без кода, дизайна и загрузки приложений. 200 миллионов компаний по всему миру...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ был разработан для увеличения конверсии продаж, AOV и CLTV с помощью лучшей из существующих систем управления подписками и выставления счетов. Благодаря более чем 500 прямым интеграциям вы теперь можете исключить комиссию за сторонние приложения и позволить Checkout Champ выполнить в...

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольк...

Snipcart

Snipcart

snipcart.com

Добавьте корзину на свой сайт за считанные минуты. Работает с любым конструктором сайтов, CMS и фреймворком. Более 20 000 продавцов доверяют нашему решению для электронной коммерции на своих веб-сайтах. Присоединяйтесь к ним!

HeadQ

HeadQ

headq.io

HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специ...

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