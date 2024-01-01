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Программное обеспечение для корзины покупок - Самые популярные приложения - Бруней
Программное обеспечение корзины покупок позволяет онлайн-покупателям выбирать товары на сайте электронной коммерции для покупки, вводить данные платежа и предоставлять информацию о доставке для завершения своих транзакций. Это программное обеспечение предоставляет предприятиям инструменты для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, а также обработку сбора платежей и необходимую информацию о выполнении заказов на серверной стороне. Кроме того, программное обеспечение корзины покупок может рассчитывать налоги и сборы за доставку, гарантируя, что клиенты узнают точную сумму перед завершением покупки. Хотя программное обеспечение для корзин покупок часто включается в комплексные платформы электронной коммерции, оно особенно полезно для тех, кто создает собственные магазины электронной коммерции или использует платформы с ограниченными функциями. Обычно он интегрируется с платформами электронной коммерции и платежными шлюзами, обеспечивая удобство работы как поставщикам, так и клиентам.
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Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченна...
OpenCart
opencart.com
Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профес...
Marketing 360
marketing360.com
Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — это многофункциональная платформа электронной коммерции, обслуживающая тысячи предприятий любого размера в самых разных отраслях по всему миру. Предлагая непревзойденное бесплатное решение для электронной коммерции, компания предоставляет все, что нужно предпринимателю для начала и разв...
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop — ведущая мировая компания электронной коммерции, обслуживающая клиентов в более чем 190 странах. Мы предоставляем инклюзивные, настраиваемые, масштабируемые и хорошо поддерживаемые решения, позволяющие каждому предпринимателю полностью владеть, контролировать и развивать свой интернет-ма...
SamCart
samcart.com
SamCart — это платформа электронной коммерции для авторов. Более 23 000 авторов используют SamCart для продажи собственных продуктов, товаров и услуг на сумму более 2 миллиардов долларов. SamCart упрощает и ускоряет процесс продаж с помощью библиотеки из более чем 50 шаблонов, оптимизированных для к...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свое влияние и влияние. Компания, отличающаяс...
Olist
olist.com
Создано для тех, кто ищет лучшие технологии, инструменты и интеграции в онлайн-продажах. Ускорьте свой бизнес, развивайтесь в сфере электронной коммерции.
Airsquare
airsquare.com
Продавайте продукты, билеты и членство онлайн и в магазинах с помощью нашего полнофункционального коммерческого программного обеспечения в любой точке мира.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете создать и управлять собственным интернет-магазином за считанные минуты со своего смартфона.
ShopFactory
shopfactory.com
Создайте свой веб-сайт электронной коммерции и интернет-магазин на своем компьютере. Управляйте платежами, заказами, клиентами, доставкой и маркетингом в облаке. Удивительно мощный. Супер простой в использовании.
Storenvy
storenvy.com
Storenvy, сообщество интернет-магазинов, предоставляет сеть электронной коммерции, позволяющую пользователям совершать покупки в нескольких магазинах.
Checkout Page
checkoutpage.co
Благодаря странице оформления заказа вы будете готовы принимать платежи на своем веб-сайте в кратчайшие сроки. Благодаря прекрасному интерфейсу оформления заказа, который работает на любом устройстве и для любого покупателя. Продавайте что угодно: от физических товаров до билетов на мероприятия, от ...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy — это универсальная платформа электронной коммерции, которая позволяет каждому легко начать онлайн-бизнес. Создан со всеми приложениями, необходимыми для запуска высокооптимизированного магазина, прямо из коробки. Cartzy доверяют тысячи маркетологов и продавцов электронной коммерции в странах...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart — это легко настраиваемое решение для корзины покупок, которое предлагает полное веб-администрирование и может быть интегрировано в любой веб-сайт с помощью простой ссылки.
Shoprocket
shoprocket.io
Создайте свою учетную запись в Shoprocket и начните продавать где угодно за 5 минут. Просто скопируйте и вставьте наш код на свой веб-сайт или блог или подключите свои учетные записи в социальных сетях и торговые площадки. Это также самая быстрая тележка для покупок в мире.
Storbie
storbie.com
Storbie — это платформа электронной коммерции для независимых ритейлеров. Мы существуем, чтобы помочь малому бизнесу добиться успеха в Интернете, и специализируемся на отраслевых веб-решениях для аптек и ветеринарных клиник. Платформа Storbie проста в использовании и не требует знаний программирован...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart — это платформа для корзин покупок, позволяющая предприятиям увеличить доход за счет страниц корзины с высокой конверсией.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает коэффициент конверсии и ср...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольк...
Snipcart
snipcart.com
Добавьте корзину на свой сайт за считанные минуты. Работает с любым конструктором сайтов, CMS и фреймворком. Более 20 000 продавцов доверяют нашему решению для электронной коммерции на своих веб-сайтах. Присоединяйтесь к ним!
Tradift
tradift.com
Tradift — технологическая компания, предоставляющая решения для электронной коммерции для целеустремленного бизнеса. Tradift позволяет предприятиям легко принимать платежи, доставлять товары и управлять продажами — и все это в рамках единой платформы.
Cococart
cococart.co
Самый простой способ вести свой бизнес. Управляйте своими заказами, платежами, маркетингом и многим другим — в одном месте. Cococart — это самый простой способ продать что-либо в Интернете. Продавцы могут создать магазин без кода, дизайна и загрузки приложений. 200 миллионов компаний по всему миру...
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
Shopaccino
shopaccino.com
Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специ...