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Программное обеспечение для общего почтового ящика - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для общего почтового ящика создает среду совместной работы, позволяющую командам совместно обрабатывать электронную почту. Эти инструменты могут объединить несколько учетных записей электронной почты в один почтовый ящик, упрощая управление электронной почтой. Как правило, у предприятий есть основная учетная запись электронной почты для запросов или обслуживания клиентов, доступная различным сотрудникам, но не имеющая возможности совместного ответа. Решения для общих входящих сообщений решают эту проблему, предоставляя платформу, на которой команды могут совместно отвечать на внешние запросы, используя краудсорсинговые знания и общение внутри приложений. Кроме того, они предлагают инструменты для построения рабочих процессов и задач, связанных с запросами по электронной почте. Эти общие почтовые ящики получают электронные письма из учетных записей, предоставленных поставщиками программного обеспечения электронной почты, что позволяет совместно обсуждать и отвечать. Они часто функционируют как автономные решения, которые можно интегрировать с программным обеспечением CRM, обеспечивая бесперебойную запись взаимодействия с клиентами. Также распространена интеграция с программным обеспечением для управления задачами, что позволяет пользователям легко создавать задачи, связанные с электронной почтой или оформлением заявок.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Freshdesk
freshdesk.com
Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Совместная работа в команде стала проще благодаря общим почтовым ящикам. Создайте общие почтовые ящики для своих команд и обеспечьте им комфорт работы в прозрачном рабочем пространстве.
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Missive
missiveapp.com
Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!
Crisp
crisp.chat
Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
Groove
groovehq.com
Узнайте, почему более 8000 клиентов используют Groove для повышения удовлетворенности клиентов и построения значимых отношений с ними.
Trengo
trengo.com
Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Gmelius
gmelius.io
Платформа для совместной работы для команд, использующих Gmail. Gmelius дает вашим командам возможность совместно работать над электронной почтой, управлять проектами и конвейерами, обслуживать клиентов и автоматизировать рабочие процессы, не покидая Gmail и другие приложения, ежедневно используемы...
eDesk
edesk.com
Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...
Gridlex
gridlex.com
«Ультра настраиваемый универсальный конструктор приложений» Gridlex предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся к индивидуальной операционной эффективности. Благодаря стандартным приложениям, включая CRM, службу поддержки клиентов, оформление заявок в службу поддержки и управление ос...
Keeping
keeping.com
Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, к...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — более умное и простое приложение для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы помогаем организациям любого размера выполнять свою работу с помощью простого в использовании приложения для обмена текстовыми сообщениями, созданного для обслуживания, продаж и поддержки.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
Glassix
glassix.com
Glassix: «ИИ, который говорит с клиентом». Унифицируйте обмен сообщениями, ускоряйте ответы и повышайте удовлетворенность с помощью нашей передовой платформы общения с клиентами.
Desku
desku.io
Программное обеспечение службы поддержки для приятного обслуживания клиентов. Произведите революцию в общении с клиентами с помощью единой омниканальной платформы на базе искусственного интеллекта, предоставляющей персонализированный и адаптированный опыт для каждого уникального бизнеса.
CommBox
commbox.io
CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов Co...
ThriveDesk
thrivedesk.com
Программное обеспечение для обслуживания клиентов для неравнодушных людей от неравнодушных людей. С помощью ThriveDesk вы можете легко управлять всеми запросами на поддержку клиентов в одном месте, чтобы сосредоточиться на стимулировании роста бизнеса.
Enchant
enchant.com
Лучшее общение с вашими клиентами. Наши ориентированные на клиента продукты помогут вам обеспечить персонализированную поддержку на базе искусственного интеллекта. Многоканальные общие почтовые ящики, базы знаний и чат. Все в одной интуитивно понятной платформе. Для команд любого размера.
Unipile
unipile.com
Включите API-интерфейсы для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он был создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, которые привыкли обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чт...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Служба поддержки Mojo упрощает обслуживание клиентов и ИТ-поддержку. Централизуйте запросы, назначайте, автоматизируйте, отслеживайте ход выполнения и делайте больше быстрее. Лучшая альтернатива управлению запросами с помощью электронных таблиц и электронной почты. Служба поддержки Mojo объединяет и...
Hiver
hiverhq.com
Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самоо...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать за...
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслу...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phill...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это первый в мире FaaS (FOSS-as-a-service), предназначенный для бизнеса любого размера и предлагающий множество функций, которые помогут вам увеличить доход вашего бизнеса. Это облачная CRM, которая очень масштабируема, поэтому вы можете легко добавлять больше пользователей или функций...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — это современное программное обеспечение для оформления заявок в службу поддержки, позволяющее управлять электронной почтой поддержки, автоматизировать повторяющиеся задачи и улучшить качество обслуживания клиентов.
DevRev
devrev.ai
DevRev сочетает в себе красиво оформленную поддержку внутри приложения с масштабируемой и настраиваемой платформой обработки заявок, которая объединяет поддержку и разработку.