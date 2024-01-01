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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для общего почтового ящика - Самые популярные приложения - Ангола Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для общего почтового ящика создает среду совместной работы, позволяющую командам совместно обрабатывать электронную почту. Эти инструменты могут объединить несколько учетных записей электронной почты в один почтовый ящик, упрощая управление электронной почтой. Как правило, у предприятий есть основная учетная запись электронной почты для запросов или обслуживания клиентов, доступная различным сотрудникам, но не имеющая возможности совместного ответа. Решения для общих входящих сообщений решают эту проблему, предоставляя платформу, на которой команды могут совместно отвечать на внешние запросы, используя краудсорсинговые знания и общение внутри приложений. Кроме того, они предлагают инструменты для построения рабочих процессов и задач, связанных с запросами по электронной почте. Эти общие почтовые ящики получают электронные письма из учетных записей, предоставленных поставщиками программного обеспечения электронной почты, что позволяет совместно обсуждать и отвечать. Они часто функционируют как автономные решения, которые можно интегрировать с программным обеспечением CRM, обеспечивая бесперебойную запись взаимодействия с клиентами. Также распространена интеграция с программным обеспечением для управления задачами, что позволяет пользователям легко создавать задачи, связанные с электронной почтой или оформлением заявок.