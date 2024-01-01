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Программное обеспечение для общего почтового ящика - Самые популярные приложения - ОАЭ
Программное обеспечение для общего почтового ящика создает среду совместной работы, позволяющую командам совместно обрабатывать электронную почту. Эти инструменты могут объединить несколько учетных записей электронной почты в один почтовый ящик, упрощая управление электронной почтой. Как правило, у предприятий есть основная учетная запись электронной почты для запросов или обслуживания клиентов, доступная различным сотрудникам, но не имеющая возможности совместного ответа. Решения для общих входящих сообщений решают эту проблему, предоставляя платформу, на которой команды могут совместно отвечать на внешние запросы, используя краудсорсинговые знания и общение внутри приложений. Кроме того, они предлагают инструменты для построения рабочих процессов и задач, связанных с запросами по электронной почте. Эти общие почтовые ящики получают электронные письма из учетных записей, предоставленных поставщиками программного обеспечения электронной почты, что позволяет совместно обсуждать и отвечать. Они часто функционируют как автономные решения, которые можно интегрировать с программным обеспечением CRM, обеспечивая бесперебойную запись взаимодействия с клиентами. Также распространена интеграция с программным обеспечением для управления задачами, что позволяет пользователям легко создавать задачи, связанные с электронной почтой или оформлением заявок.
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Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди м...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентир...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Общий инструмент для входящих сообщений для совместной работы и прозрачности. Zoho TeamInbox стремится сделать групповые переписки по электронной почте прозрачными внутри команды. Отправляйте и получайте групповые электронные письма, делегируйте полномочия владельцам в обсуждениях, проводите внутрен...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Мы переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее иск...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
Groove
groovehq.com
Невероятно простая, но мощная альтернатива Zendesk. Более 2000 малых предприятий используют программное обеспечение службы поддержки Groove для централизации и автоматизации своей поддержки клиентов.
Trengo
trengo.com
В Trengo мы стремимся доставлять удовольствие клиентам. Мы считаем, что превращение разговоров в отношения — это конкурентное преимущество. А возможность получить больше моментов искреннего удовольствия от каждого взаимодействия будет способствовать этому росту. Восторг клиентов. Всегда. Победы. Дав...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это ведущая платформа общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Увеличьте конверсию и продажи, улучшите поддержку и развивайтесь быстрее с помощью HelpCrunch. Возможности включают в себя: - Живой чат - Чат-бот - База знаний - Маркетинг по электронной почте - Всплывающие ок...
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить вре...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок кан...
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать за...
ProProfs
proprofs.com
Программное обеспечение базы знаний ProProfs — это мощный инструмент, используемый для создания частной и общедоступной базы знаний для сотрудников и клиентов соответственно. Это помогает сократить количество обращений клиентов, улучшить взаимодействие внутри команды, оптимизировать бизнес-процессы ...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутрен...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электр...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — более умное и простое приложение для обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы помогаем организациям любого размера выполнять свою работу с помощью простого в использовании приложения для обмена текстовыми сообщениями, созданного для обслуживания, продаж и поддержки.
Gridlex
gridlex.com
«Ультра настраиваемый универсальный конструктор приложений» Gridlex предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся к индивидуальной операционной эффективности. Благодаря стандартным приложениям, включая CRM, службу поддержки клиентов, оформление заявок в службу поддержки и управление ос...
Keeping
keeping.com
Keeping — первая в мире платформа поддержки клиентов, интегрированная с Gmail. Назначайте запросы на поддержку клиентов коллегам по команде, оставляйте личные заметки и устанавливайте статус — все это прямо из Gmail. Основанная в 2016 году и базирующаяся в Нью-Йорке, мы создали Keeping для команд, к...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Служба поддержки Mojo упрощает обслуживание клиентов и ИТ-поддержку. Централизуйте запросы, назначайте, автоматизируйте, отслеживайте ход выполнения и делайте больше быстрее. Лучшая альтернатива управлению запросами с помощью электронных таблиц и электронной почты. Служба поддержки Mojo объединяет и...
Glassix
glassix.com
Миссия Glassix — расширить доступ к диалоговому искусственному интеллекту и многоканальному общению с клиентами, давая компаниям возможность раскрыть свой неиспользованный потенциал и достичь непревзойденной масштабируемости. Благодаря омниканальным возможностям искусственного интеллекта Glassix ме...
Desku
desku.io
Desku.io — это комплексная платформа, предназначенная для улучшения обслуживания клиентов и взаимодействия с бизнесом. Он объединяет автоматизированную и человеческую поддержку, стимулируя рост за счет улучшения отношений. Desku.io, которому доверяют тысячи людей по всему миру с момента его создания...
ThriveDesk
thrivedesk.com
Программное обеспечение для обслуживания клиентов для неравнодушных людей от неравнодушных людей. С помощью ThriveDesk вы можете легко управлять всеми запросами на поддержку клиентов в одном месте, чтобы сосредоточиться на стимулировании роста бизнеса.
Enchant
enchant.com
Лучшее общение с вашими клиентами. Наши ориентированные на клиента продукты помогут вам обеспечить персонализированную поддержку на базе искусственного интеллекта. Многоканальные общие почтовые ящики, базы знаний и чат. Все в одной интуитивно понятной платформе. Для команд любого размера.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
CommBox
commbox.io
CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов Co...
Hiver
hiverhq.com
Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самоо...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — это современное программное обеспечение для службы поддержки, упрощающее обслуживание клиентов. Мощный, настраиваемый и экономичный, он позволяет компаниям оптимизировать операции поддержки и повысить удовлетворенность клиентов. Представлено вам Syncfusion, поставщиком программных компоне...
DevRev
devrev.ai
DevRev — это платформа, специально созданная для SaaS- и технологических компаний, помогающая развитию бэк-офиса соответствовать быстрым темпам взаимоотношений с клиентами фронт-офиса. Наша миссия — объединить конечных пользователей, инженеров службы поддержки, менеджеров по продуктам и разработчико...
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслу...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phill...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95...