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Программное обеспечение для воспроизведения сеанса - Самые популярные приложения - Антарктида
Программное обеспечение для воспроизведения сеансов позволяет компании фиксировать и визуально просматривать взаимодействие пользователя с веб-сайтом или мобильным приложением, предоставляя ценную информацию об их опыте. Эти инструменты раскрывают путь пользователя к навигации, выявляя любые сбои, ошибки или моменты замешательства. Вооружившись этим пониманием, компании могут улучшить свои веб-сайты или мобильные интерфейсы, чтобы обеспечить более оптимальное взаимодействие с пользователем. Программное обеспечение для воспроизведения сеансов, которое обычно используется группами пользователей и разработчиков продуктов, предлагает комплексный обзор взаимодействия с пользователем. Маркетинговые команды также используют эти инструменты, чтобы наблюдать, как посетители взаимодействуют с их брендом и сообщениями на веб-сайтах или в мобильных приложениях. Программное обеспечение воспроизведения сеанса может быть отдельным продуктом или интегрированным в качестве функции в программное обеспечение цифровой аналитики, инструменты A/B-тестирования, приложения тепловых карт или программное обеспечение для аналитики мобильных приложений.
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Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Pendo
pendo.io
Pendo помогает вам предоставлять лучшее программное обеспечение для более счастливых и продуктивных пользователей и сотрудников. Pendo помогает продуктовым командам задавать и отвечать на такие вопросы, как: с какими функциями взаимодействуют клиенты или сотрудники? Что они игнорируют? Какие части п...
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и р...
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для элект...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компан...
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. - Улучшайте качество обслуживания клиентов: точно определяйте, с чем пользователи сталк...
Instabug
instabug.com
Instabug — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет отчеты об ошибках, мониторинг производительности приложений, отчеты о сбоях, чаты внутри приложений и опросы пользователей для мобильных приложений. Компания основана в 2014 году. По состоянию на сентябрь 2019 года Insta...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — это специально разработанное решение для интеграции обмена сообщениями в цифровой путь клиента и облегчения общения с клиентами через каналы обмена сообщениями и социальные сети в большом масштабе. Предоставляя цифровое решение для взаимодействия с клиентами по каналам обмена соо...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel помогает творческим людям делать свою работу лучше всего с помощью ряда хорошо продуманных продуктов и ресурсов, включая одноименный продукт, восхитительную хостинговую платформу Wordpress и Local от Flywheel, простое приложение для локальной разработки. Компания сосредоточена на создании и...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнать, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеоза...
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимизируйте работу в Интернете с помощью видеозаписей поведения пользователей. Точно записывайте каждый сеанс и выпуск всего за 14 долларов в месяц.
Howuku
howuku.com
Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают...
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный...
Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace существует для того, чтобы программное обеспечение работало идеально. Наша платформа сочетает в себе широкую и глубокую наблюдаемость и непрерывную безопасность приложений с расширенными возможностями AIOps для предоставления ответов и интеллектуальной автоматизации на основе данных. Это п...
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и...
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, с помощью комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользова...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Fullview
fullview.io
Перестаньте гадать о своем клиентском опыте. Fullview дает командам поддержки и продуктам визуальное представление о том, как пользователи ведут себя в вашем SaaS-продукте, чтобы полностью понять качество вашего обслуживания клиентов.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайт...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — это инструмент анализа продуктов, позволяющий находить и улучшать качество обслуживания конечных пользователей. С помощью ReplayBird компании могут понять, как и почему люди вовлекаются, конвертируются и удерживаются в режиме реального времени на разных устройствах, чтобы улучшить их по...
Toonimo
toonimo.com
Пользовательский опыт стал проще для всех. Toonimo — это ведущая платформа внедрения цифровых технологий для предприятий, которая оптимизирует усилия по внутреннему обучению сотрудников и инициативам по адаптации клиентов. Для организаций, которые хотят помочь пользователям внедрить новые или исполь...
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа контента страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платформ...
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
WalkMe US
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.
Sprig
sprig.com
Sprig — это платформа для анализа пользователей, которая позволяет командам разработчиков создавать исключительные продукты с обширной и быстрой информацией о пользователях. Команды разработчиков нового поколения, такие как Dropbox, Notion и Loom, улучшают качество работы с продуктами с помощью набо...
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Боль...
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онла...
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конвер...
SessionStack
sessionstack.com
Что такое SessionStack? SessionStack — это платформа Digital Experience Analytics с усовершенствованным искусственным интеллектом, основанная на лучшей в своем классе технологии записи сеансов, которая позволяет предприятиям электронной коммерции определять, где клиенты застревают и уходят, а также ...
WalkMe EU
walkme.com
Платформа цифрового внедрения (DAP) WalkMe™ позволяет вашему бизнесу упростить работу в Интернете и устранить путаницу среди пользователей.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.