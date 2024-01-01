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Поисковые системы - Самые популярные приложения - Австрия
Поисковые системы — это сложные веб-инструменты, которые позволяют пользователям исследовать и находить информацию в Интернете. Индексируя огромные объемы веб-контента, эти платформы облегчают быстрый и эффективный поиск соответствующих данных в ответ на запросы пользователей. Они используют сложные алгоритмы для анализа и ранжирования веб-страниц на основе релевантности и качества, предоставляя пользователям точные и разнообразные результаты поиска.
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Google Search
google.com
Ищите информацию по всему миру, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. У Google есть множество специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете.
Microsoft Bing
bing.com
Bing — поисковая система, принадлежащая и управляемая Microsoft. Служба берет свое начало в предыдущих поисковых системах Microsoft: MSN Search, Windows Live Search и более позднем Live Search. Bing предоставляет различные поисковые службы, включая продукты для поиска в Интернете, видео, изображения...
You.com
you.com
Частная поисковая система, которая обобщает информацию в Интернете.
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (также сокращенно DDG) — это поисковая система в Интернете, которая уделяет особое внимание защите конфиденциальности пользователей и избегает пузырьков фильтров персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo отличается от других поисковых систем тем, что не профилирует своих пользова...
Brave Search
search.brave.com
Brave Search не отслеживает вас или ваши запросы. Всегда. Частный, независимый и прозрачный Brave Search — настоящая альтернатива Google.
Yahoo Search
yahoo.com
Поисковая система, которая поможет вам найти именно то, что вы ищете. Найдите в Интернете самую актуальную информацию, видео, изображения и ответы.
네이버 검색
naver.com
Навер Поиск По состоянию на сентябрь 2017 года Naver обрабатывал 74,7% всех веб-поисковых запросов в Южной Корее и имел 42 миллиона зарегистрированных пользователей. Более 25 миллионов корейцев используют Naver в качестве стартовой страницы в браузере по умолчанию, а мобильное приложение ежедневно ...
Swisscows
swisscows.com
Swisscows — поисковая система, безопасная для данных. Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших пользователей.
Power Browser
search.powerdao.ai
Браузер Power Web3 — самая быстрорастущая поисковая система на рынке. Мы ставим расширенный просмотр и удобство в основу всего, что мы делаем. Браузер Power Web3 стремится демократизировать Интернет, обеспечивая максимальную безопасность данных своих пользователей. Наш подход объединяет общее убежд...
Startpage
startpage.com
Ищите и просматривайте Интернет без отслеживания или преследования. Startpage — самая приватная поисковая система в мире. Используйте стартовую страницу для защиты ваших личных данных.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (кит. 百度; пиньинь: Bώidù, что означает «сто раз», англизированное BY-doo) — китайская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах, а также на искусственном интеллекте (ИИ), штаб-квартира которой находится в пекинском районе Хайдянь. Окру...
Yandex Search
yandex.com
Яндекс Поиск — поисковая система в Интернете, принадлежащая российской корпорации Яндекс. Это основной продукт Яндекса.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia использует доходы от рекламы от ваших поисковых запросов, чтобы сажать деревья там, где они больше всего нужны. Выполняя поиск с помощью Ecosia, вы не только восстанавливаете лесные массивы на нашей планете, но и даете возможность сообществам, участвующим в наших проектах по посадке растений,...
Qwant Search
qwant.com
Поисковая система, которая ничего о вас не знает и которая меняет все: нулевое отслеживание ваших поисков, нулевое использование личных данных, ноль таргетированной рекламы.
Seznam
seznam.cz
Самый посещаемый чешский интернет-портал, предлагающий поисковую систему, электронную почту, текущие новости, прогноз погоды и полезные ссылки. Seznam.cz — это веб-портал и поисковая система в Чешской Республике. Основан в 1996 году Иво Лукачовичем в Праге как первый веб-портал в Чешской Республике...
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc — это вьетнамская поисковая система, ориентированная на развитие возможностей обработки вьетнамского языка с целью оптимизации результатов поиска в соответствии с потребностями вьетнамцев.
搜狗
sogou.com
Sogou Search — это интерактивная поисковая система третьего поколения в мире. Она поддерживает поиск по общедоступным аккаунтам и статьям WeChat, поиск по Zhihu, поиск и перевод на английский язык и т. д. и предоставляет пользователям профессиональные, точные и удобные поисковые услуги с помощью нез...
Ghostery Private Search
ghostery.com
Частная поисковая система Ghostery — это единственная в своем роде система, которая позволяет осуществлять поиск в Интернете без записи поисковой информации, обеспечивая объективные результаты. Частная поисковая система Ghostery дает вам объективные результаты, обнаруживает трекеры и сообщает о них...
Private search
alohafind.com
Это частная поисковая система от создателей Aloha Browser. Поисковые системы являются одними из крупнейших сборщиков данных. С AlohaFind мы сохраняем вашу конфиденциальность и не собираем никаких данных. Кроме того, мы не показываем вам капчу все время, когда вы используете ее с включенным VPN.
GoodFirms
goodfirms.co
Самая надежная B2B-платформа для обзоров и исследований, содержащая коллекцию обзоров и рейтингов клиентов, профили компаний и интервью с руководителями ИТ-служб. Найдите лучшие в мире ИТ-компании.
360搜索
so.com
360 Search — это новое поколение поисковой системы, безопасной, точной и заслуживающей доверия. Опираясь на преимущества безопасности родительского бренда 360, она комплексно перехватывает все виды вредоносных веб-сайтов, таких как фишинг и мошенничество, и предоставляет более безопасные услуги поис...
Old'aVista
oldavista.com
Old'aVista — это уникальная онлайн-платформа, цель которой — сохранить и прославить историю Интернета. Некоторые ключевые моменты Old'aVista включают в себя: * Поисковая система: сайт предоставляет поисковую систему, которая позволяет пользователям осуществлять поиск в обширной базе данных контента...
BookAbout
bookabout.io
BookAbout — это инновационная платформа, которая использует технологию искусственного интеллекта для улучшения поиска книг. Ключевой особенностью является его способность сканировать и искать в обширной базе данных книг, стремясь обеспечить более эффективный и персонализированный метод поиска литера...