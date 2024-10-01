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Программное обеспечение для совместного использования экрана - Самые популярные приложения - Кюрасао
Инструменты совместного использования экрана позволяют пользователям делиться экранами своих устройств в режиме реального времени, позволяя другим наблюдать за их действиями. Эти инструменты улучшают сотрудничество между членами команды, а также между докладчиками и аудиторией, превращая экран пользователя в платформу для обсуждения, совместной работы или демонстрации. Возможности совместного использования экрана, необходимые для пакета программного обеспечения для совместной работы в организации, часто интегрируются в другие программные продукты. Эти решения ценны в различных отраслях. Внутри компании они обычно используются для командных мозговых штурмов и сеансов выработки идей. Отделы продаж и маркетинга используют инструменты совместного использования экрана во время звонков клиентам или заинтересованным сторонам для предоставления демонстраций или дополнительных материалов. Многие инструменты совместного использования экрана встроены в другое программное обеспечение, например платформы для видеоконференций и вебинаров. Некоторые решения ориентированы в первую очередь на совместное использование экрана, предлагая видеоконференции в качестве второстепенной функции.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
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GoTo
goto.com
GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...
Zoho Assist
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Switchboard
switchboard.app
Двигайтесь быстрее, проводя меньше встреч. Делитесь идеями, оставляйте отзывы и принимайте решения на асинхронной платформе для совместной работы. Достигайте более быстрого прогресса: вместо того, чтобы планировать собрание, делитесь приложениями и файлами в интерактивной комнате, которая всегда акт...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного доступа к рабочему столу и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устро...
Consolto
consolto.com
Компания Consolto надеется, что с помощью ее решения для конференц-связи, ориентированного на малый и средний бизнес, каждый сможет предложить высокоэффективные цифровые услуги индивидуального общения, которые не уступят и даже превосходят услуги, предоставляемые более крупными организациями. Пробле...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — это платформа для встреч на современном рабочем месте. Мы объединяем видео-, аудио- и веб-конференции с инструментами совместной работы, которые люди используют каждый день. BlueJeans — первый облачный сервис, объединяющий настольные компьютеры, мобильные устройства и конференц-системы в...
CrankWheel
crankwheel.com
Поделитесь своим экраном без каких-либо проблем. Демонстрация экрана за считанные секунды во время голосового вызова. Вы отправляете ссылку по электронной почте или в текстовом сообщении или делитесь общедоступной ссылкой, и зритель открывает сеанс в любом браузере и на любом устройстве. Для просмот...
Demio
demio.com
Demio — это простой способ для отделов маркетинга и обучения клиентов эффективно масштабировать свои усилия с помощью живого видео за меньшее время, чем когда-либо прежде. Если вы хотите привлечь и оценить потенциальных клиентов/клиентов, активировать пользователей и увеличить конверсию пробных верс...
Surfly
surfly.com
Surfly предоставляет технологию совместного просмотра и совместной работы, которая позволяет вам легко улучшить любой разговор из любого канала и поддерживать клиентов, как если бы вы сидели рядом. Ваш клиент просто нажимает ссылку или кнопку, и его сеанс совместного просмотра мгновенно начинается в...
join.me
join.me
Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Kumospace
kumospace.com
Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современ...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io — это сингапурская глобальная полнофункциональная коммуникационная платформа и поставщик решений, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять своим потребителям целостный омниканальный опыт с использованием API видео, голоса, SMS и WhatsApp, SDK и решений с низким кодом. ...
Zellim
zellim.com
Zellim предоставляет вам все инструменты, необходимые для общения и совместной работы, на простой в использовании платформе, чтобы вы могли работать продуктивно, где бы вы ни находились. Одна подписка предлагает вам пять+ функций совместной работы, общения и управления проектами, которые заменяют ря...
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и ...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает командам эффективность, необходимую для выполнения большего объема работы за меньшее время. Полностью интегрированная и настраиваемая платформа для совместной работы, созданная профессионалами для профессионалов, соч...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub — это беспроводное решение для презентаций и совместной работы для корпоративных компаний, коворкингов и образовательных центров. Подключив Zoapi к проектору/телевизору в конференц-зале, вы можете беспрепятственно делиться своими экранами с любого устройства под управлением Windows, Mac, L...
Aericast
aericast.com
Беспроводные презентации с вашего ноутбука. Превратите экраны в цифровые вывески, когда помещение не используется. Просто загрузите приложение AeriCast Receiver и превратите любое устройство в приемник для беспроводных презентаций.
Upscope
upscope.com
Upscope — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая решения для совместного просмотра для бизнеса. Совместный просмотр — это технология, которая позволяет службе поддержки клиентов или торговым представителям видеть экран клиента и взаимодействовать с ним в режиме реального врем...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...