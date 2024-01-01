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Программное обеспечение для совместного использования экрана - Самые популярные приложения - Бразилия

Инструменты совместного использования экрана позволяют пользователям делиться экранами своих устройств в режиме реального времени, позволяя другим наблюдать за их действиями. Эти инструменты улучшают сотрудничество между членами команды, а также между докладчиками и аудиторией, превращая экран пользователя в платформу для обсуждения, совместной работы или демонстрации. Возможности совместного использования экрана, необходимые для пакета программного обеспечения для совместной работы в организации, часто интегрируются в другие программные продукты. Эти решения ценны в различных отраслях. Внутри компании они обычно используются для командных мозговых штурмов и сеансов выработки идей. Отделы продаж и маркетинга используют инструменты совместного использования экрана во время звонков клиентам или заинтересованным сторонам для предоставления демонстраций или дополнительных материалов. Многие инструменты совместного использования экрана встроены в другое программное обеспечение, например платформы для видеоконференций и вебинаров. Некоторые решения ориентированы в первую очередь на совместное использование экрана, предлагая видеоконференции в качестве второстепенной функции.

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GoTo

GoTo

goto.com

GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Двигайтесь быстрее, проводя меньше встреч. Делитесь идеями, оставляйте отзывы и принимайте решения на асинхронной платформе для совместной работы. Достигайте более быстрого прогресса: вместо того, чтобы планировать собрание, делитесь приложениями и файлами в интерактивной комнате, которая всегда акт...

Demio

Demio

demio.com

Demio — это простой способ для отделов маркетинга и обучения клиентов эффективно масштабировать свои усилия с помощью живого видео за меньшее время, чем когда-либо прежде. Если вы хотите привлечь и оценить потенциальных клиентов/клиентов, активировать пользователей и увеличить конверсию пробных верс...

Zellim

Zellim

zellim.com

Zellim предоставляет вам все инструменты, необходимые для общения и совместной работы, на простой в использовании платформе, чтобы вы могли работать продуктивно, где бы вы ни находились. Одна подписка предлагает вам пять+ функций совместной работы, общения и управления проектами, которые заменяют ря...

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного доступа к рабочему столу и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устро...

Consolto

Consolto

consolto.com

Компания Consolto надеется, что с помощью ее решения для конференц-связи, ориентированного на малый и средний бизнес, каждый сможет предложить высокоэффективные цифровые услуги индивидуального общения, которые не уступят и даже превосходят услуги, предоставляемые более крупными организациями. Пробле...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans — это платформа для встреч на современном рабочем месте. Мы объединяем видео-, аудио- и веб-конференции с инструментами совместной работы, которые люди используют каждый день. BlueJeans — первый облачный сервис, объединяющий настольные компьютеры, мобильные устройства и конференц-системы в...

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Поделитесь своим экраном без каких-либо проблем. Демонстрация экрана за считанные секунды во время голосового вызова. Вы отправляете ссылку по электронной почте или в текстовом сообщении или делитесь общедоступной ссылкой, и зритель открывает сеанс в любом браузере и на любом устройстве. Для просмот...

Surfly

Surfly

surfly.com

Surfly предоставляет технологию совместного просмотра и совместной работы, которая позволяет вам легко улучшить любой разговор из любого канала и поддерживать клиентов, как если бы вы сидели рядом. Ваш клиент просто нажимает ссылку или кнопку, и его сеанс совместного просмотра мгновенно начинается в...

join.me

join.me

join.me

Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX.io — это сингапурская глобальная полнофункциональная коммуникационная платформа и поставщик решений, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять своим потребителям целостный омниканальный опыт с использованием API видео, голоса, SMS и WhatsApp, SDK и решений с низким кодом. ...

Samesurf

Samesurf

samesurf.com

Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современ...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

Thirdlane Connect представляет собой универсальное приложение для общения с клиентами и совместной работы в команде, предлагающее вашей команде набор функций, включая чат, голосовые и видеозвонки, конференц-связь, совместное использование экрана, общий доступ к файлам и бесшовную интеграцию с CRM и ...

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Workstorm — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает командам эффективность, необходимую для выполнения большего объема работы за меньшее время. Полностью интегрированная и настраиваемая платформа для совместной работы, созданная профессионалами для профессионалов, соч...

Zoapi

Zoapi

zoapi.com

Zoapi Hub — это беспроводное решение для презентаций и совместной работы для корпоративных компаний, коворкингов и образовательных центров. Подключив Zoapi к проектору/телевизору в конференц-зале, вы можете беспрепятственно делиться своими экранами с любого устройства под управлением Windows, Mac, L...

Aericast

Aericast

aericast.com

Беспроводные презентации с вашего ноутбука. Превратите экраны в цифровые вывески, когда помещение не используется. Просто загрузите приложение AeriCast Receiver и превратите любое устройство в приемник для беспроводных презентаций.

Upscope

Upscope

upscope.com

Upscope — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая решения для совместного просмотра для бизнеса. Совместный просмотр — это технология, которая позволяет службе поддержки клиентов или торговым представителям видеть экран клиента и взаимодействовать с ним в режиме реального врем...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...

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