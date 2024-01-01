Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для совместного использования экрана - Самые популярные приложения - Ангилья Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты совместного использования экрана позволяют пользователям делиться экранами своих устройств в режиме реального времени, позволяя другим наблюдать за их действиями. Эти инструменты улучшают сотрудничество между членами команды, а также между докладчиками и аудиторией, превращая экран пользователя в платформу для обсуждения, совместной работы или демонстрации. Возможности совместного использования экрана, необходимые для пакета программного обеспечения для совместной работы в организации, часто интегрируются в другие программные продукты. Эти решения ценны в различных отраслях. Внутри компании они обычно используются для командных мозговых штурмов и сеансов выработки идей. Отделы продаж и маркетинга используют инструменты совместного использования экрана во время звонков клиентам или заинтересованным сторонам для предоставления демонстраций или дополнительных материалов. Многие инструменты совместного использования экрана встроены в другое программное обеспечение, например платформы для видеоконференций и вебинаров. Некоторые решения ориентированы в первую очередь на совместное использование экрана, предлагая видеоконференции в качестве второстепенной функции.