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Программное обеспечение для создания документов Salesforce CRM - Самые популярные приложения - Камерун
Приложения для создания документов позволяют пользователям Salesforce CRM эффективно создавать, настраивать, редактировать и генерировать документы на основе данных, повышая операционную эффективность и обеспечивая согласованность бренда и корпоративного имиджа. Эти приложения подходят для множества распространенных сценариев использования создания документов в Salesforce CRM, создавая выходные данные в таких форматах, как Word, Excel®, PowerPoint®, PDF или электронные письма в формате HTML. Приложения для создания документов не только легко поддерживают единообразие бренда, но и предлагают условное форматирование. Создаваемые документы охватывают широкий спектр функций, включая предложения, юридическую документацию, презентации, котировки, контракты и многое другое.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (ранее InsureSign) — это самый простой, быстрый и безопасный способ электронной подписи любого документа. Formstack Sign (ранее InsureSign), которому доверяют тысячи компаний любого размера, позволяет вашим клиентам легко подписывать ваши документы со своих ноутбуков, планшетов и моби...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000 компаний доверяют Concord свои контракты. С Concord вы можете: - Составля...