Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для создания документов Salesforce CRM - Самые популярные приложения - Бельгия Самые популярные Недавно добавленные

Приложения для создания документов позволяют пользователям Salesforce CRM эффективно создавать, настраивать, редактировать и генерировать документы на основе данных, повышая операционную эффективность и обеспечивая согласованность бренда и корпоративного имиджа. Эти приложения подходят для множества распространенных сценариев использования создания документов в Salesforce CRM, создавая выходные данные в таких форматах, как Word, Excel®, PowerPoint®, PDF или электронные письма в формате HTML. Приложения для создания документов не только легко поддерживают единообразие бренда, но и предлагают условное форматирование. Создаваемые документы охватывают широкий спектр функций, включая предложения, юридическую документацию, презентации, котировки, контракты и многое другое.