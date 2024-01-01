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Программное обеспечение для обучения продажам и адаптации - Самые популярные приложения - Австрия
Программное обеспечение для обучения продажам и адаптации облегчает плавную интеграцию новых продавцов в процессы продаж их организации, помогая им приобретать всесторонние знания и постепенно развивать свои навыки продаж. По прибытии нового торгового представителя менеджеры по продажам могут развернуть программное обеспечение для обучения продажам и адаптации, предлагая индивидуальный путь обучения на основе различных оценок. По мере продвижения члена команды платформа поддерживает дополнительное обучение посредством микрокурсов, виртуальных ролевых игр и сертификации в соответствующих областях знаний. Эти инструменты, используемые в первую очередь в отделах продаж и контролируемые менеджерами по продажам, способствуют непрерывному обучению опытных представителей и способствуют эффективному привлечению новых сотрудников. Устраняя необходимость в печатных материалах и личных занятиях, платформы обучения продажам и адаптации упрощают переход от набора персонала к успешным независимым продажам. Более того, они служат централизованным ресурсом для рассредоточенных отделов продаж, предлагая легкодоступное обучение и коучинг по сложным сценариям продаж или предпочтительному обмену сообщениями.
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Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — это обучающее облако, созданное для современного предприятия. Благодаря модулям самостоятельного обучения, функциям интерактивного коучинга и надежным схемам сертификации WorkRamp позволяет командам создавать индивидуальный опыт обучения в любом масштабе для сотрудников, клиентов и партне...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних событий о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы исполь...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг уникален и выделяется среди остальных. Coach Simple помогает вам предоставлять персонализированный контент и уникальные программы коучинга вашим торговым и бизнес-клиентам. Одна мощная платформа для обучения продажам, которая упростит процесс обучения.
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
Brainshark
brainshark.com
Основанная на данных платформа готовности к продажам Brainshark предоставляет инструменты для подготовки команд, работающих с клиентами, с знаниями и навыками, необходимыми для работы на самом высоком уровне. Благодаря лучшим в своем классе решениям для обучения и коучинга, а также новейшим знаниям ...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
Quantified AI
quantified.ai
Повысьте эффективность продаж с помощью искусственного интеллекта, реалистичного моделирования продаж и основанной на данных информации о том, как ваши представители воспринимаются вашими клиентами.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
Gradual
gradual.io
Обучение, которое любят ваши продавцы. Замените долгое, скучное, типовое обучение персонализированным микрообучением. Воспользуйтесь нашей библиотекой продаж или запишите свои собственные материалы. Создавайте задания, чтобы подвести итоги обучения, закрепить предыдущие уроки и многое другое.
Trivie
trivie.com
Trivie — это платформа «Обучение как услуга» для измерения, управления и расширения знаний. Мы делаем это, объединяя науку о мозге, социальное обучение и надежную аналитику, чтобы помочь сотрудникам помнить, что им нужно знать, чтобы более эффективно выполнять свою работу, одновременно предоставляя ...
Salestable
salestable.ai
Salestable — это специально созданная платформа готовности к продажам для компаний среднего и малого бизнеса. Мы помогаем увеличить доход, сокращая время работы торговых представителей и повышая прозрачность продаж. Наше решение позволяет вам проводить адаптацию, обучение и оценку, чтобы команда про...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки модулей цифрового обучения. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
Kickscale
kickscale.com
Тренер по продажам с использованием искусственного интеллекта — анализирует каждую встречу по продажам, чтобы максимизировать доход. Наша платформа продаж на базе искусственного интеллекта записывает, расшифровывает и анализирует встречи, чтобы предоставить индивидуальные рекомендации по обучению.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Mindmatrix
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С момента своего создания в 1998 году компания Mindmatrix была сосредоточена на том, чтобы помочь компаниям продавать больше и быстрее. Пионер технологий продаж (прямых и косвенных) и маркетинга, сегодня Mindmatrix — единственная компания, предлагающая полностью унифицированную платформу поддержки п...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ создан, чтобы помочь лидерам продаж преуспеть в трех вещах: Работа с ведущими индикаторами. Речь идет о поиске этих долгосрочных возможностей и приведении вашей продающей организации в соответствие с компетенциями, необходимыми для достижения успеха в будущем. Работайте над сделками. Неза...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемой «петли обратной связи коучинга», которая обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы мо...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет бол...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway — это основанная на данных платформа обучения продажам, которая, как доказано, увеличивает доход на одного представителя, используемая растущими компаниями для повышения эффективности продаж. Wonderway использует машинное обучение, чтобы предоставить правильное обучение нужному человеку в ...
SecondNature
secondnature.ai
Отделы продаж всегда ищут преимущество над конкурентами. И именно поэтому Second Nature так меняет правила игры! Наше SaaS-решение предоставляет инструктор по искусственному интеллекту, который использует диалоговый искусственный интеллект для обучения представителей посредством реальных разговоров....
Flockjay
flockjay.com
Чтобы добиться успеха в качестве современного лидера продаж, вам нужно нечто большее, чем просто списки звонков, дозвонщики и обучающие документы. Сегодняшним руководителям продаж приходится постоянно тренировать, обучать и мотивировать команды в сложной, основанной на знаниях среде, чтобы создавать...