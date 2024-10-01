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Программное обеспечение для планирования продаж - Самые популярные приложения - Чехия

Программное обеспечение для планирования продаж позволяет организациям стратегически разрабатывать планы продаж, охватывающие такие элементы, как управление территорией, распределение квот и управление мощностями. Это гарантирует предоставление адекватных ресурсов для эффективного выполнения целей продаж. Руководители продаж используют эти инструменты для улучшения прогнозирования показателей продаж и согласования с другими бизнес-подразделениями, такими как финансовые команды, достижения общих бизнес-целей. Эти решения позволяют предприятиям оценивать и оценивать счета, выделяя территории продаж на основе таких факторов, как географическое положение, размер компании, отрасль, общий адресный рынок (TAM) или доход. Это обеспечивает точную сегментацию счетов и оптимизированный охват территории. Программное обеспечение также предлагает возможности планирования и управления квотами, облегчая постановку целей и мониторинг производительности для каждой территории и торгового представителя. Кроме того, эти инструменты дают представление о планировании потенциала продаж, помогая прогнозировать эффективность работы организации на основе текущей численности персонала и прошлых достижений, а также предлагают рекомендации по идеальному количеству торговых представителей, необходимому для достижения или превосходства целей.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя запатентованную технологию Hyperblock™, Anaplan позволяет контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрого и уверенного принятия решений. Anap...

Vena

Vena

vena.io

Vena — единственная платформа комплексного планирования, которая расширяет возможности и вдохновляет бизнес-лидеров, специалистов в области финансов и операций на Plan To Grow™. Vena использует привычный и гибкий интерфейс Excel в рамках Vena Growth Engine, платформы и методологии SaaS, которые подд...

Jedox

Jedox

jedox.com

Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и составление отчетности за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автома...

Venjue

Venjue

venjue.com

Venjue — это универсальный инструмент управления площадками, предназначенный для того, чтобы помочь организациям, занимающимся проведением мероприятий, превратить больше запросов в гостей. От первого запроса до последнего гостя, Venjue поможет вам оптимизировать каждый аспект ваших мероприятий, позв...

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...

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