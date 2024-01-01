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Программное обеспечение для управления эффективностью продаж - Самые популярные приложения
Основная цель инструментов управления эффективностью продаж — контролировать и оценивать прогресс продаж, выявлять и признавать успехи или активно решать области, требующие улучшения. Эти инструменты предоставляют данные через системы показателей как для отдельных лиц, так и для команд, предлагая прозрачное представление о прогрессе и потенциальных проблемах. Многие инструменты повышают видимость благодаря общедоступным информационным панелям и таблицам лидеров, отмечая высокоэффективных членов команды и мотивируя других. Администраторы могут использовать эти инструменты для проведения конкурсов по продажам, способствуя дружескому соревнованию между членами команды. Лидеры используют предоставленные показатели для проведения коучинговых сессий и дискуссий. Кроме того, эти инструменты играют роль в адаптации, делая успешные процессы доступными и видимыми для новых членов команды. Многие продукты для управления эффективностью продаж легко интегрируются с программным обеспечением CRM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — американская компания по разработке программного обеспечения для планирования со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Anaplan продает подписки на облачное программное обеспечение для бизнес-планирования и предоставляет данные для принятия решений.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — это современная платформа для повышения эффективности продаж, которая использует геймификацию и визуализацию, чтобы дать возможность командам продаж полностью раскрыть свой потенциал. Наша миссия — помочь нашим клиентам повысить эффективность продаж и создать более счастливые рабочие м...
Dooly
dooly.ai
Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.
Salesken
salesken.ai
Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Jedox
jedox.com
Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и отчетность за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автоматизируйте по...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Leaderboarded
leaderboarded.com
Создайте свою собственную таблицу лидеров онлайн! Простой инструмент для мотивации команды. Простой в использовании – отличный способ представления результатов. Выберите Лидерборд
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Spiff
spiff.com
Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождение ...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Skwill
skwill.ai
Ведущие в отрасли технологии Skwill помогают руководителям и менеджерам повысить производительность команды, ускорить продажи, а также повысить устойчивость и благополучие. Skwill Diagnostics позволяет вам быстро и точно определить «почему» индивидуальных и командных результатов и принять меры.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Goals.com
goals.com
Goals.com — это простое и удобное решение для управления эффективностью продаж и управления производительностью команды. Основанная на предположении, что занятые руководители продаж и занятые команды продаж нуждаются в быстрой и точной картине основных показателей и инструментов, которые помогут уве...
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиен...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket берет на себя утомительные задачи, пока вы сосредоточены на продажах. Это привлечение потенциальных клиентов, рассылка по электронной почте и квалификация потенциальных клиентов на автопилоте.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
Demoleap
demoleap.com
Почувствуйте силу управляемых продаж в реальном времени и приведите свою команду к успеху. 🚀 Схемы продаж в реальном времени Demoleap укрепляют выигрышное поведение и устраняют влияние когнитивного выгорания на эффективность работы вашего продавца. Наше пятизвездочное решение сочетает в себе информ...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Решение для управления эффективностью продаж для растущих команд продаж. Автоматически собирая данные в режиме реального времени из ваших ключевых систем (CRM, VOIP и других), OneUp предоставляет менеджерам по продажам и менеджерам четкую информацию, автоматические отчеты, списки лидеров и конкурсы....
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Everstage
everstage.com
Everstage — ведущее программное обеспечение для комиссий по продажам, которое помогает вам добиваться нужных бизнес-результатов с помощью стимулов. Комиссионные с продаж, несмотря на то, что они являются крупными расходами бизнеса, часто являются рычагом дохода, который не используется в полной мере...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавцов от продавцов Получите платформу CRM для продаж, которая предлагает простую настройку, прозрачную интеграцию, полную настройку и интуитивно понятные инструменты. С программным обеспечением Pipeline CRM у вас будет все необходимое для ускорения продаж.
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.