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Программное обеспечение для управления эффективностью продаж - Самые популярные приложения - Чехия

Основная цель инструментов управления эффективностью продаж — контролировать и оценивать прогресс продаж, выявлять и признавать успехи или активно решать области, требующие улучшения. Эти инструменты предоставляют данные через системы показателей как для отдельных лиц, так и для команд, предлагая прозрачное представление о прогрессе и потенциальных проблемах. Многие инструменты повышают видимость благодаря общедоступным информационным панелям и таблицам лидеров, отмечая высокоэффективных членов команды и мотивируя других. Администраторы могут использовать эти инструменты для проведения конкурсов по продажам, способствуя дружескому соревнованию между членами команды. Лидеры используют предоставленные показатели для проведения коучинговых сессий и дискуссий. Кроме того, эти инструменты играют роль в адаптации, делая успешные процессы доступными и видимыми для новых членов команды. Многие продукты для управления эффективностью продаж легко интегрируются с программным обеспечением CRM.

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Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной техноло...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus от ZoomInfo — это платформа Conversation Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая фиксирует и анализирует все взаимодействия с вашими клиентами посредством телефонных звонков, видеоконференций и электронной почты, чтобы ваша команда достигла нужного числа.

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen — это современная платформа для повышения эффективности продаж, которая использует геймификацию и визуализацию, чтобы дать возможность отделам продаж полностью раскрыть свой потенциал. Наша миссия — помочь нашим клиентам повысить эффективность продаж и создать более счастливые рабочие ме...

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя запатентованную технологию Hyperblock™, Anaplan позволяет контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрого и уверенного принятия решений. Anap...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отде...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее б...

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеоконференций, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ...

Allego

Allego

allego.com

Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних событий о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы исполь...

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные ст...

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

Leaderboarded

Leaderboarded

leaderboarded.com

Создайте свою собственную таблицу лидеров онлайн! Простой инструмент для мотивации команды. Простой в использовании – отличный способ представления результатов. Выберите Лидерборд

Jedox

Jedox

jedox.com

Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и составление отчетности за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автома...

Cloudapps

Cloudapps

cloudapps.com

CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CRM для продавцов от продавцов Получите платформу CRM для продаж, которая предлагает простую настройку, прозрачную интеграцию, полную настройку и интуитивно понятные инструменты. С программным обеспечением Pipeline CRM у вас будет все необходимое для ускорения продаж.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка мож...

Prelay

Prelay

prelay.com

Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять ...

Forma.ai

Forma.ai

forma.ai

Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...

Spiff

Spiff

spiff.com

Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождени...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Основанная на данных платформа готовности к продажам Brainshark предоставляет инструменты для подготовки команд, работающих с клиентами, с знаниями и навыками, необходимыми для работы на самом высоком уровне. Благодаря лучшим в своем классе решениям для обучения и коучинга, а также новейшим знаниям ...

Skwill

Skwill

skwill.ai

Ведущие в отрасли технологии Skwill помогают руководителям и менеджерам повысить производительность команды, ускорить продажи, а также повысить устойчивость и благополучие. Skwill Diagnostics позволяет вам быстро и точно определить «почему» индивидуальных и командных результатов и принять меры.

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиен...

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.

Goals.com

Goals.com

goals.com

Goals.com — это простое и удобное решение для управления эффективностью продаж и управления производительностью команды. Основанная на предположении, что занятые руководители продаж и занятые команды продаж нуждаются в быстрой и точной картине основных показателей и инструментов, которые помогут уве...

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

Решение для управления эффективностью продаж для растущих команд продаж. Автоматически собирая данные в реальном времени из ваших ключевых систем (CRM, VOIP и других), OneUp предоставляет менеджерам по продажам и менеджерам четкую информацию, автоматические отчеты, таблицы лидеров и конкурсы. Платфо...

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратн...

Demoleap

Demoleap

demoleap.com

Почувствуйте силу управляемых продаж в реальном времени и приведите свою команду к успеху. 🚀 Схемы продаж в реальном времени Demoleap укрепляют выигрышное поведение и устраняют влияние когнитивного выгорания на эффективность работы вашего продавца. Наше пятизвездочное решение сочетает в себе информ...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...

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