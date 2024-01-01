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Программное обеспечение для анализа продаж - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для анализа продаж позволяет компаниям использовать как внутренние, так и внешние данные, повышая продажи и совершенствуя процессы продаж. Это программное обеспечение способствует повышению качества и количества потенциальных клиентов за счет использования баз данных контактов B2B для выявления новых возможностей. Он снабжает отделы продаж необходимой информацией, включая контактные данные, названия должностей и фирменную информацию, что позволяет им эффективно использовать эти возможности. Помимо предоставления основополагающих данных, некоторые решения включают в себя сигналы о покупках и дополнительную информацию, такую как недавнее финансирование, переводы компаний, изменения в технологическом наборе и данные инструментов намерений покупателей. Эти функции облегчают своевременную и информированную работу, снабжая специалистов по продажам соответствующей информацией. Руководители отделов маркетинга и продаж используют это программное обеспечение для формулирования и реализации стратегий продаж, объединяя внутренние данные CRM с внешними источниками, такими как списки потенциальных клиентов и базы данных контактов B2B. В конечном счете, решения для анализа продаж способствуют повышению производительности отделов продаж, установлению значимых связей и расширению данных о потенциальных клиентах или клиентах, предлагая ряд ключевых преимуществ.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Nimble
nimble.com
CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.
Snov.io
snov.io
Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
RocketReach
rocketreach.co
Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
Seamless.AI
seamless.ai
Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.
Mailshake
mailshake.com
Создайте график продаж с помощью электронной почты, телефона и социальных сетей всего за 5 минут. От $59 в месяц.
Success.ai
success.ai
Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для онлайн-генерации потенциальных клиентов B2B, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
FlashIntel
flashintel.ai
Разблокируйте сеть из более чем 1 миллиарда потенциальных клиентов. Используйте рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации взаимодействия и более быстрого заключения сделок с идеальными покупателями.
Kaspr
kaspr.io
Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.
AroundDeal
arounddeal.com
Работайте меньше, достигайте большего, продажи выше. Находите больше контактов B2B, обогащайте и проверяйте записи, участвуйте в автоматических рабочих процессах и заключайте больше сделок — и все это на платформе RoundDeal. Стимулируйте рост вашего бизнеса по всему миру.
FindThatLead
findthatlead.com
Больше никакой ручной поисковой работы! FindThatLead масштабирует лидогенерацию для увеличения продаж и роста.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент для поиска электронной почты для B2B-продаж и электронного маркетинга. Наше программное обеспечение преобразует общедоступные данные в расширенный инструмент для поиска клиентов по электронной почте, который помогает профессионалам в маркетинге по электронной почте и инфор...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — это полнофункциональный набор инструментов для холодной работы, который поможет вам создавать списки целевых потенциальных клиентов, отправлять холодные электронные письма и назначать больше встреч с вашими идеальными потенциальными клиентами на одной панели.
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify предоставляет вам легкий доступ к миллионам компаний и специалистов по электронной почте, телефону и через социальные сети, чтобы помочь вашей компании расти быстрее.
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Growbots
growbots.com
Используйте Growbots, чтобы полностью автоматизировать процесс исходящих продаж. Поиск и поддержка в одном месте. Мы интегрируемся с Salesforce и HubSpot.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше универсальное решение для автоматизации LinkedIn, электронной почты и Twitter. Вместе с «Знакомьтесь, Альфред» раскройте потенциал плавной автоматизации и легко управляйте своей многоканальной воронкой продаж. Повысьте эффективность и производительность вашей команды, выиграв более 10 часов в н...
Peakslead
peakslead.com
Находите потенциальных клиентов и заключайте сделки с легкостью! Получите доступ к точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста благодаря встроенной проверке электронной почты.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть личность покупателя и создать персонализированные цифровые комнаты продаж, которые вызывают интерес покупателей и определяют сделки с высоким намерением в вашей воронке продаж.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent позволяет проверять потенциальных клиентов в режиме реального времени, расширять данные о покупателях, запускать рабочие процессы электронной почты и звонков, а также быстрее закрывать сделки — и все это из единого интерфейса.
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.
Cognism
cognism.com
Найдите свою идеальную пару. Начните содержательные разговоры с целевыми клиентами и контактами, используя самую премиальную информацию о продажах на рынке.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для B2B-продаж и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе те...
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платфор...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — это платформа инструментов поиска продаж B2B. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте сигналы о покупке и персонализируйте холодный охват для исходящего поиска.
Pobuca Connect
pobu.ca
Обновите свою команду с помощью универсального приложения для управления контактами, преобразуйте несколько списков деловых контактов в одну унифицированную адресную книгу и получайте к ней доступ из Интернета, с мобильного устройства или даже из Outlook и Gmail. Добавляйте настраиваемые поля и теги...
HG Insights
hginsights.com
Мы предоставляем лучшие в своем классе данные о расходах на ИТ, установке технологий и аналитике контрактов, чтобы помочь командам по продажам, маркетингу и стратегии быстрее увеличивать доходы...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и обратиться к нужным людям в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, с...
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser — это платформа анализа продаж, которая автоматизирует исследование потенциальных клиентов и определение приоритетов с помощью искусственного интеллекта. Платформа Oppwiser постоянно отслеживает миллиарды сигналов покупателей в Интернете, автоматизирует обнаружение готовых к покупке аккаунт...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это передовой помощник по продажам с искусственным интеллектом, который помогает командам, получающим прибыль, превосходить квоты с помощью персонализированного поиска на основе искусственного интеллекта и эффективности продаж на протяжении всего цикла продаж. Благодаря расширению Chro...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...