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Программное обеспечение для анализа продаж - Самые популярные приложения - Чили
Программное обеспечение для анализа продаж позволяет компаниям использовать как внутренние, так и внешние данные, повышая продажи и совершенствуя процессы продаж. Это программное обеспечение способствует повышению качества и количества потенциальных клиентов за счет использования баз данных контактов B2B для выявления новых возможностей. Он снабжает отделы продаж необходимой информацией, включая контактные данные, названия должностей и фирменную информацию, что позволяет им эффективно использовать эти возможности. Помимо предоставления базовых данных, некоторые решения включают в себя сигналы о покупках и дополнительную информацию, такую как недавнее финансирование, переводы компаний, изменения в технологическом наборе и данные инструментов намерений покупателей. Эти функции облегчают своевременную и информированную работу, снабжая специалистов по продажам соответствующей информацией. Руководители отделов маркетинга и продаж используют это программное обеспечение для формулирования и реализации стратегий продаж, объединяя внутренние данные CRM с внешними источниками, такими как списки потенциальных клиентов и базы данных контактов B2B. В конечном счете, решения для анализа продаж способствуют повышению производительности отделов продаж, установлению значимых связей и расширению данных о потенциальных клиентах или клиентах, предлагая ряд ключевых преимуществ.
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LinkedIn Sales Navigator
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675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...
Snov.io
snov.io
Snov.io — это все, что вам нужно для развития вашего бизнеса! Благодаря отмеченным наградами инструментам для привлечения потенциальных клиентов, проверки электронной почты, автоматической рассылки по электронной почте, подготовки электронной почты и управления клиентами вы можете автоматизировать и...
Nimble
nimble.com
Nimble — это CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Благодаря настраиваемым записям контактов и простым в использовании рабочим процессам в стиле Канбан управление информацией о клиентах никогда не было таким простым. Nimble легко интегрируется как с Microsoft 365, так и с G...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании...
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написани...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake — это платформа для взаимодействия с современными отделами продаж. Отправляйте персонализированные холодные электронные письма в любом масштабе и ставьте задачи для взаимодействия с потенциальными клиентами по телефону и в социальных сетях — все в одной последовательности, на одной панели ...
GetEmail.io
getemail.io
Получите чью-либо электронную почту за считанные секунды. Мы используем алгоритмы больших данных и машинного обучения, чтобы за одну секунду найти адрес электронной почты любого специалиста в любой компании.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
FlashIntel
flashintel.ai
Разблокируйте сеть из более чем 1 миллиарда потенциальных клиентов. Используйте рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации взаимодействия и более быстрого заключения сделок с идеальными покупателями.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая ...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффек...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для авто...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После...
FindThatLead
findthatlead.com
FindThatLead — это универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов, которая помогает компаниям и частным лицам находить профессиональные контакты, которые они ищут, генерировать потенциальных клиентов, проверять электронную почту, управлять своими портфелями клиентов с помощью CRM и н...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — это полнофункциональный набор инструментов для холодного охвата, который поможет вам создавать списки целевых потенциальных клиентов, отправлять холодные электронные письма и назначать больше встреч с вашими идеальными потенциальными клиентами на одной панели.
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связа...
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше универсальное решение для автоматизации LinkedIn, электронной почты и Twitter. Вместе с «Знакомьтесь, Альфред» раскройте потенциал плавной автоматизации и легко управляйте своей многоканальной воронкой продаж. Повысьте эффективность и производительность вашей команды, выиграв более 10 часов в н...
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами конта...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых торговых залов на базе искусственного интеллекта, которое помогает командам продаж создавать гиперперсонализированные торговые залы, которые будут привлекать покупателей и повышать шансы на заключение сделок. С помощью Dealintent вы можете исполь...
Growbots
growbots.com
Growbots создали первую универсальную платформу исходящих продаж. Наслаждайтесь автоматическим привлечением потенциальных клиентов и управлением капельными кампаниями по электронной почте с помощью интеграции CRM. Все, что вам нужно сделать, это настроить профиль клиента и запланировать кампанию по ...
Peakslead
peakslead.com
Находите потенциальных клиентов и заключайте сделки с легкостью! Получите доступ к точной и проверенной в режиме реального времени базе данных B2B для стимулирования роста благодаря встроенной проверке электронной почты.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширени...
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый ден...
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — это ведущая платформа для поддержки и автоматизации продаж, миссия которой — преобразовать повседневные продажи и маркетинг. Проект был основан в Роттердаме, Нидерланды, в конце 2018 года командой из 10 человек. Платформа предоставляет данные о компаниях и контактные данные с высокой т...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставл...
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе те...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не...
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платфор...
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