Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для геймификации продаж - Самые популярные приложения - о-в Рождества
Компании используют эти решения для мотивации торговых представителей, предлагая стимулы и вознаграждения в зависимости от их рейтинга производительности. Кроме того, эти продукты позволяют компаниям отмечать наиболее эффективных торговых представителей, повышать подотчетность и стимулировать партнеров по сбыту. Инструменты геймификации продаж также можно использовать в программах обучения продажам, чтобы улучшить процесс адаптации. В то время как другие отделы, такие как служба поддержки клиентов или отдел кадров, могут использовать программное обеспечение для геймификации для повышения производительности сотрудников, программное обеспечение для геймификации продаж специально предназначено для повышения эффективности продаж.
Отправить новое приложение
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — это современная платформа для повышения эффективности продаж, которая использует геймификацию и визуализацию, чтобы дать возможность отделам продаж полностью раскрыть свой потенциал. Наша миссия — помочь нашим клиентам повысить эффективность продаж и создать более счастливые рабочие ме...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних событий о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы исполь...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные ст...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Увеличьте возможности поиска и рекрутинга с помощью уникальной технологии, созданной опытными лидерами отрасли специально для сетевого маркетинга. Увеличьте свои продажи и набор персонала с помощью технологии Authentic Sharing Technology; предназначен для увеличения теплых рыночных связей и конверси...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — инструмент геймификации, повышающий мотивацию и командные достижения. Сохраняйте целеустремленность своей команды и вместе отмечайте отличные результаты.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — это ведущая платформа геймификации и изобретательства для лидеров продаж. Легко управляйте бюджетами в миллионы долларов, отправляйте тысячи наград за считанные секунды и сделайте своей команде лучший подарок — возможность выбирать приз. Отслеживайте взаимодействие с помощью внутрен...
Goals.com
goals.com
Goals.com — это простое и удобное решение для управления эффективностью продаж и управления производительностью команды. Основанная на предположении, что занятые руководители продаж и занятые команды продаж нуждаются в быстрой и точной картине основных показателей и инструментов, которые помогут уве...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Решение для управления эффективностью продаж для растущих команд продаж. Автоматически собирая данные в реальном времени из ваших ключевых систем (CRM, VOIP и других), OneUp предоставляет менеджерам по продажам и менеджерам четкую информацию, автоматические отчеты, таблицы лидеров и конкурсы. Платфо...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
Trivie
trivie.com
Trivie — это платформа «Обучение как услуга» для измерения, управления и расширения знаний. Мы делаем это, объединяя науку о мозге, социальное обучение и надежную аналитику, чтобы помочь сотрудникам помнить, что им нужно знать, чтобы более эффективно выполнять свою работу, одновременно предоставляя ...
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, которое обеспечивает бесперебойную работу на...
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier — это SaaS-решение, помогающее руководителям продаж создавать продуктивную культуру, увеличивать доходы и создавать веселую среду посредством геймификации. Наша миссия — выявить и приумножить количество лучших сотрудников в любой команде продаж. Мы делаем это, используя автоматизированные и...
Alysio
alysio.ai
Alysio — это платформа управления производительностью, созданная для команд продаж и GTM. Она предоставляет вам инструменты для упреждающего отслеживания KPI, признания превосходства и усиления управленческого контроля за отдельными представителями. Платформа способствует проведению соревнований, ор...
Spinify
spinify.com
Spinify, признанная платформой геймификации продаж №1, выделяется как единственная платформа в своей лиге, которая интегрирует передовой искусственный интеллект, что революционизирует эффективность и производительность команды продаж. Spinify известен своими прозрачными, понятными и гибкими ценами, ...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...