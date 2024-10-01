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Программное обеспечение для взаимодействия с продавцами - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для вовлечения продаж повышает эффективность процесса продаж за счет плавной интеграции с различными каналами и инструментами продаж. Он эффективно управляет рекламными сообщениями и материалами, одновременно автоматизируя задачи, сообщения и рабочие процессы. Это универсальное программное обеспечение позволяет компаниям согласовывать свои усилия по продажам и маркетингу, создавая персонализированные и автоматизированные маршруты продаж. Они включают в себя ряд методов связи, таких как электронная почта, звонки, публикации в социальных сетях, встречи и текстовые сообщения.
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Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Ou...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — это интуитивно понятный инструмент для холодной электронной почты, который помогает B2B-компаниям связываться с потенциальными клиентами и деловыми партнерами и поддерживать общение. Woodpecker позволяет вам создавать персонализированные, релевантные последовательности электронных писем...
lemlist
lemlist.com
Начинайте разговоры, которые получают ответы. Персонализируйте холодные электронные письма, автоматизируйте последующие действия и взаимодействуйте с потенциальными клиентами по всем каналам. lemlist — это программное обеспечение для автоматизации продаж и холодной электронной почты в одном.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отде...
Yesware
yesware.com
Yesware помогает высокоэффективным командам продаж осуществлять масштабную информационную работу по электронной почте. Если вам нужно увеличить доход за счет электронной почты, но сложное программное обеспечение для корпоративных продаж является излишним, попробуйте Yesware. Надстройка Yesware для O...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — это инструмент для поддержки продаж, который дает руководителям продаж 100% прозрачность деятельности их команды в WhatsApp, упрощает ведение журнала CRM и способствует отслеживанию активности на основе данных. С Workspace вы получаете неограниченное использование Cooby Extension P...
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускорения роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных B2B-контактов, превращая их в заинтересованных потенциальных клиентов. С...
MailRush
mailrush.io
Программное обеспечение для холодной электронной почты с включенной службой SMTP. Варианты общего IP и выделенного IP. Последовательности перетаскивания для отслеживания сообщений электронной почты и капельных кампаний. Ключевые показатели эффективности доставки электронной почты (отслеживание оценк...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot автоматизирует поиск и распространение информации на одной платформе. Компании и ключевые лица, принимающие решения, можно найти и связаться с ними с помощью персонализированных сообщений, поэтому отделы продаж и маркетинга могут проводить свое время в другом месте. Наполните свой воронку ...
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: простое создание и распространение видео с помощью искусственного интеллекта Hippo Video дает компаниям возможность создавать впечатляющие видеоролики в любом масштабе, устраняя необходимость в длительных сеансах записи или сложном редактировании. Наша платформа на базе искусственного ...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых уч...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а так...
Upscale
upscale.ai
Upscale — это платформа для вовлечения продаж, которая автоматизирует работу по продажам, используя несколько каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки, LinkedIn, текстовые сообщения и многое другое. Наша унифицированная платформа, управляемая данными, помогает оптимизировать рутинную ...
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и ...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs — это новейшая универсальная платформа для продаж и управления проектами для специалистов по обслуживанию на дому. Автоматизируйте отслеживание, отслеживайте задания и легко отправляйте котировки с помощью DripJobs DripJobs — это командный центр Home-Service Pro будущего. DripJobs позволяет...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее б...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake — это платформа для взаимодействия с современными отделами продаж. Отправляйте персонализированные холодные электронные письма в любом масштабе и ставьте задачи для взаимодействия с потенциальными клиентами по телефону и в социальных сетях — все в одной последовательности, на одной панели ...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — это передовое программное обеспечение для коммуникаций в сфере продаж и мощный дозвонщик. Их платформа и мощный дозвонщик реализуют ваши сценарии во всех точках взаимодействия, помогая вам привлекать в 3 раза больше потенциальных клиентов и клиентов за меньшее время, заключать больше сде...
Dooly
dooly.ai
Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик группы с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции WhatsApp и массов...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файл...
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который позволяет предприятиям легко персонализировать предложения потенциальным клиентам, создавая привлекательную среду между покупателем и продавцом. envivo помогает вам использовать возможности от лида до сделки, все в одном месте, при этом легко интегрир...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
Uptics
uptics.io
Знакомьтесь, Аптикс. Ваше новое секретное оружие, позволяющее доминировать в исходящих продажах, с легкостью назначать в 3 раза больше встреч и заключать больше сделок. Uptics — это простое в использовании программное обеспечение для продаж, которое помогает вам автоматизировать все рутинные, скучны...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
Growbots
growbots.com
Growbots создали первую универсальную платформу исходящих продаж. Наслаждайтесь автоматическим привлечением потенциальных клиентов и управлением капельными кампаниями по электронной почте с помощью интеграции CRM. Все, что вам нужно сделать, это настроить профиль клиента и запланировать кампанию по ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Angaza
angaza.com
Angaza — это комплексное бизнес-решение для дистрибьюторов продуктов, меняющих жизнь, таких как солнечные домашние системы, водяные насосы и кухонные плиты. Благодаря Angaza более 200 дистрибьюторов продали потребителям более 2 миллионов устройств, что потенциально может открыть доступ к рынку 1 мил...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — это программное обеспечение для работы с электронной почтой, позволяющее пользователям планировать и автоматически отправлять персонализированные электронные письма и последующие сообщения из своего почтового ящика, а также повышать частоту ответов. SmartReach.io синхронизирует данны...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold — это CRM для продаж, где вы можете привлекать и связываться с контактами B2B по электронной почте, LinkedIn и Twitter. Это CRM для социальных продаж для малого и среднего бизнеса и стартапов.
Overloop
overloop.com
Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетающих холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, за...
Crono
crono.one
Crono — это революционная платформа для вовлечения продаж, которая сочетает в себе технологию искусственного интеллекта, возможности многоканального охвата и оптимизированное управление конвейерами для повышения эффективности команд продаж. Используя данные и алгоритмы искусственного интеллекта, Cro...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...