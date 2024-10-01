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Программное обеспечение для поддержки продаж - Самые популярные приложения - Чехия
Программное обеспечение для обеспечения продаж, также называемое решением для управления контентом продаж, служит централизованным хранилищем маркетингового обеспечения и контента продаж. Эта платформа предназначена для предоставления торговым представителям своевременных, эффективных и ценных материалов на каждом этапе цикла продаж. Используя инструменты обеспечения продаж, организации гарантируют, что любой торговый представитель может легко получить доступ к соответствующему контенту, поделиться им с потенциальными клиентами и отслеживать их взаимодействие с предоставленными материалами.
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Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Highspot
highspot.com
Highspot — это платформа для поддержки продаж, которая нравится торговым представителям. Мы даем компаниям возможность повысить качество общения с клиентами, которое способствует стратегическому росту. Наша интуитивно понятная платформа сочетает в себе интеллектуальное управление контентом, обучение...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, призванного сделать сотрудников более умными и счастливыми. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и многое другое, ProProfs дает организациям возможность улучшить обуч...
Seismic
seismic.com
Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Spekit
spekit.com
Spekit — это ведущая платформа для оперативного внедрения на базе искусственного интеллекта, специально созданная для преобразования работы торговых представителей. Платформа централизует и автоматически предоставляет ответы, контент и обучение торговым представителям, которые необходимы торговым пр...
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...
Dubb
dubb.com
Dubb — это система продаж видео, основанная в 2018 году, которая предлагает бизнес-пользователям платформу для отправки персонализированных, отслеживаемых видеороликов. Компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, была основана глубокими технологами, специализирующимися в области автоматизации маркетинга...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
Enablix
enablix.com
Команды по доходам работают быстро, и внедрение не должно их замедлять. Enablix обеспечивает синхронизацию ваших команд, чтобы ваши маркетологи могли беспрепятственно снабдить ваших представителей контентом, обучением и ресурсами, необходимыми им для достижения результатов. Enablix — это решение, со...
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспеч...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить...
Zoomifier
zoomifier.com
Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж ZOOMIFIER Решения для продуктов Ресурсы Цены Запрос на вход в систему Демонстрация Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж Лидеры отрасли, использующи...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoi...
Showell
showell.com
Showell — это отмеченный наградами инструмент для управления продажами, представления, обмена и отслеживания вашего контента. Это все, что нужно вашим торговым представителям, чтобы продавать эффективнее и заключать больше сделок. Объедините свои продажи, маркетинг и управление на одной странице, ма...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддержива...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации к...
EasyUser
easyuser.co
Самый разумный способ поделиться контентом и заключить больше сделок. С EasyUser вы можете объединить все свои видео, демонстрации и презентации в одну ссылку, а затем поделиться ею с потенциальными клиентами и отслеживать каждое их посещение.
Mindmatrix
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С момента своего создания в 1998 году компания Mindmatrix была сосредоточена на том, чтобы помочь компаниям продавать больше и быстрее. Пионер технологий продаж (прямых и косвенных) и маркетинга, сегодня Mindmatrix — единственная компания, предлагающая полностью унифицированную платформу поддержки п...
Flipdeck
flipdeck.com
Простой визуальный органайзер контента. Вам сложно организовывать и доставлять контент? Расстраиваются ли люди из-за того, что не могут найти то, что им нужно? Упростите представление любого контента в любом месте, разместив ссылку на него на карте Flipdeck. Создавайте карточки со ссылками на любой ...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — это платформа для повествования документов, сотрудничающая с командами корпоративных продаж, внедрения CS и маркетинга для доставки персонализированного контента в больших масштабах. Легко добавляйте голос или видео в любой документ или презентацию, отправляйте уникальные ссылки для отслеж...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID означает, что вы можете систематизировать лучшие практики на всех этапах процесса продаж. Соберите все свои лучшие материалы, тактики и силовые приемы продаж в единую, удобную в использовании книгу для вашей команды по продажам и маркетингу.
Prezentor
prezentor.com
В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемные впечатления от торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клие...