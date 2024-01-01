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Программное обеспечение для поддержки продаж - Самые популярные приложения - о-в Буве
Программное обеспечение для обеспечения продаж, также называемое решением для управления контентом продаж, служит централизованным хранилищем маркетингового обеспечения и контента продаж. Эта платформа предназначена для предоставления торговым представителям своевременных, эффективных и ценных материалов на каждом этапе цикла продаж. Используя инструменты обеспечения продаж, организации гарантируют, что любой торговый представитель может легко получить доступ к соответствующему контенту, поделиться им с потенциальными клиентами и отслеживать их взаимодействие с предоставленными материалами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Highspot
highspot.com
Highspot — это платформа для поддержки продаж, которая нравится торговым представителям. Мы даем компаниям возможность повысить качество общения с клиентами, которое способствует стратегическому росту. Наша интуитивно понятная платформа сочетает в себе интеллектуальное управление контентом, обучение...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Seismic
seismic.com
Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...
ProProfs
proprofs.com
Программное обеспечение базы знаний ProProfs — это мощный инструмент, используемый для создания частной и общедоступной базы знаний для сотрудников и клиентов соответственно. Это помогает сократить количество обращений клиентов, улучшить взаимодействие внутри команды, оптимизировать бизнес-процессы ...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Dubb
dubb.com
Dubb — это система продаж видео, основанная в 2018 году, которая предлагает бизнес-пользователям платформу для отправки персонализированных, отслеживаемых видеороликов. Компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, была основана глубокими технологами, специализирующимися в области автоматизации маркетинга...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Enablix
enablix.com
Команды по доходам работают быстро, и внедрение не должно их замедлять. Enablix обеспечивает синхронизацию ваших команд, чтобы ваши маркетологи могли беспрепятственно снабдить ваших представителей контентом, обучением и ресурсами, необходимыми им для достижения результатов. Enablix — это решение, со...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспеч...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить...
Zoomifier
zoomifier.com
Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж ZOOMIFIER Решения для продуктов Ресурсы Цены Запрос на вход в систему Демонстрация Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж Лидеры отрасли, использующи...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoi...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддержива...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
EasyUser
easyuser.co
Самый разумный способ поделиться контентом и заключить больше сделок. С EasyUser вы можете объединить все свои видео, демонстрации и презентации в одну ссылку, а затем поделиться ею с потенциальными клиентами и отслеживать каждое их посещение.
Mindmatrix
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С момента своего создания в 1998 году компания Mindmatrix была сосредоточена на том, чтобы помочь компаниям продавать больше и быстрее. Пионер технологий продаж (прямых и косвенных) и маркетинга, сегодня Mindmatrix — единственная компания, предлагающая полностью унифицированную платформу поддержки п...
Flipdeck
flipdeck.com
Простой визуальный органайзер контента. Вам сложно организовывать и доставлять контент? Расстраиваются ли люди из-за того, что не могут найти то, что им нужно? Упростите представление любого контента в любом месте, разместив ссылку на него на карте Flipdeck. Создавайте карточки со ссылками на любой ...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — это платформа для повествования документов, сотрудничающая с командами корпоративных продаж, внедрения CS и маркетинга для доставки персонализированного контента в больших масштабах. Легко добавляйте голос или видео в любой документ или презентацию, отправляйте уникальные ссылки для отслеж...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID означает, что вы можете систематизировать лучшие практики на всех этапах процесса продаж. Соберите все свои лучшие материалы, тактики и силовые приемы продаж в единую, удобную в использовании книгу для вашей команды по продажам и маркетингу.
Prezentor
prezentor.com
В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемные впечатления от торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клие...
Showell
showell.com
Showell — это отмеченный наградами инструмент для управления продажами, представления, обмена и отслеживания вашего контента. Это все, что нужно вашим торговым представителям, чтобы продавать эффективнее и заключать больше сделок. Объедините свои продажи, маркетинг и управление на одной странице, ма...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации к...