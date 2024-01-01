Программное обеспечение для поддержки продаж - Самые популярные приложения - Бутан

Prezentor

prezentor.com

В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемные впечатления от торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клие...