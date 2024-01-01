Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для компенсации продаж - Самые популярные приложения - Болгария
Программное обеспечение для компенсации продаж упрощает расчет и управление комиссионными и планами поощрений, применяя различные настраиваемые критерии, такие как роль сотрудника, стаж или тип продаж. Кроме того, программное обеспечение предлагает специалистам по продажам полный обзор их прошлых доходов и ожидаемого дохода. Генерируя расчеты компенсации на основе потенциальных закрытых сделок, он позволяет продавцам активно разрабатывать стратегию для различных сценариев компенсации. Эта функция служит для вдохновения и стимулирования отделов продаж, способствуя более глубокому пониманию их реальных возможностей заработка.
Отправить новое приложение
KOHO
koho.ca
Лучший способ получить мгновенный кэшбэк. Получайте кэшбэк 0,5% за все покупки и до 10% кэшбэка при совершении покупок в Интернете или в магазине у наших партнеров.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних событий о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы исполь...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные ст...
Qobra
qobra.co
«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать ...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...
Spiff
spiff.com
Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождени...
Amalia
amalia.io
Amalia.io способствует росту благодаря оптимизированной системе вознаграждения за продажи. Наше решение для управления эффективностью продаж обеспечивает прозрачность, которая поддерживает мотивацию отделов продаж, и автоматизацию, которая позволяет финансовым и операционным отделам уделять больше в...
Salescomp
salescomp.com
Salescomp может облегчить вашу жизнь, автоматизировав процесс компенсации продаж. Учет и администрирование комиссий и планов стимулирования автоматизированы Salescomp на основе ряда настраиваемых правил, включая назначение сотрудника, продолжительность и тип транзакции. Кроме того, программное обесп...
QCommission
qcommission.com
QCommission — мощное и гибкое программное обеспечение для комиссионных продаж. Он точно рассчитывает вознаграждение ваших продавцов и уменьшает ошибки, связанные с электронными таблицами и ручными методами. Это позволяет вам рассчитывать комиссионные сразу после окончания комиссионного периода и эко...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly — это первое облачное веб-приложение для управления комиссиями и компенсациями за продажи, которое на 100 % ориентировано на малый и средний бизнес. Наши несложные инструменты импорта данных, целевой план и план вознаграждений на основе мастеров, а также инструменты настройки комиссий о...
Everstage
everstage.com
Everstage — ведущее программное обеспечение для комиссий по продажам, которое помогает вам добиваться нужных бизнес-результатов с помощью стимулов. Комиссионные с продаж, несмотря на то, что они являются крупными расходами бизнеса, часто являются рычагом дохода, который не используется в полной мере...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.
incentX
incentx.com
incentX — это многофункциональная облачная платформа, которая предоставляет все инструменты, необходимые для планирования, управления и расчета вашей программы поощрений, включая комиссии, скидки, роялти, возвраты счетов и возвратные платежи. И самое главное, он интегрируется с вашими существующими ...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission — это простое в использовании приложение для расчета комиссионных с продаж. Он может легко и просто рассчитать комиссионные с продаж. Он принимает введенные вами данные о продажах, а затем применяет установленные вами расчеты комиссий для составления отчетов о комиссионных. Он полнос...
Kennect
kennect.io
Kennect — это ведущая платформа стимулирования для предприятий, которым требуется простое решение для управления сложными компенсационными планами. Он не только автоматизирует расчет стимулов для администратора, но также предоставляет торговым представителям полную видимость их поощрительных выплат ...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...
Sales Cookie
salescookie.com
Sales Cookie — это простое в использовании облачное решение для управления всеми аспектами вашей комиссионной программы — от регистрации участников до разработки плана стимулирования и персональных информационных панелей. Файлы cookie для продаж предоставляют возможности корпоративных решений с выго...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ — это программное обеспечение для комиссионных продаж, созданное для растущих команд продаж. Но мы не ограничиваемся автоматизацией комиссий с продаж. ElevateHQ предназначен для усовершенствования того, как компании используют стимулирование продаж для мотивации своих сотрудников. Мы счита...
QuotaPath
quotapath.com
Радикально прозрачное и комплексное решение для компенсаций для отделов продаж. Отслеживание комиссий, планирование вознаграждений и поощрительная мотивация сделаны правильно. Бесплатно попробовать.
EqualTo
equalto.com
EqualTo устанавливает новый стандарт того, как компании управляют комиссионными и мотивируют команды данными в реальном времени.