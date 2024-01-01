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Программное обеспечение для компенсации продаж - Самые популярные приложения - Азербайджан

Программное обеспечение для компенсации продаж упрощает расчет и управление комиссионными и планами поощрений, применяя различные настраиваемые критерии, такие как роль сотрудника, стаж или тип продаж. Кроме того, программное обеспечение предлагает специалистам по продажам полный обзор их прошлых доходов и ожидаемого дохода. Генерируя расчеты компенсации на основе потенциальных закрытых сделок, он позволяет продавцам активно разрабатывать стратегию для различных сценариев компенсации. Эта функция служит для вдохновения и стимулирования отделов продаж, способствуя более глубокому пониманию их реальных возможностей заработка.

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KOHO

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GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних событий о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы исполь...

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные ст...

Qobra

Qobra

qobra.co

«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать ...

Forma.ai

Forma.ai

forma.ai

Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...

Spiff

Spiff

spiff.com

Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождени...

Amalia

Amalia

amalia.io

Amalia.io способствует росту благодаря оптимизированной системе вознаграждения за продажи. Наше решение для управления эффективностью продаж обеспечивает прозрачность, которая поддерживает мотивацию отделов продаж, и автоматизацию, которая позволяет финансовым и операционным отделам уделять больше в...

Salescomp

Salescomp

salescomp.com

Salescomp может облегчить вашу жизнь, автоматизировав процесс компенсации продаж. Учет и администрирование комиссий и планов стимулирования автоматизированы Salescomp на основе ряда настраиваемых правил, включая назначение сотрудника, продолжительность и тип транзакции. Кроме того, программное обесп...

QCommission

QCommission

qcommission.com

QCommission — мощное и гибкое программное обеспечение для комиссионных продаж. Он точно рассчитывает вознаграждение ваших продавцов и уменьшает ошибки, связанные с электронными таблицами и ручными методами. Это позволяет вам рассчитывать комиссионные сразу после окончания комиссионного периода и эко...

Commissionly

Commissionly

commissionly.io

Commissionly — это первое облачное веб-приложение для управления комиссиями и компенсациями за продажи, которое на 100 % ориентировано на малый и средний бизнес. Наши несложные инструменты импорта данных, целевой план и план вознаграждений на основе мастеров, а также инструменты настройки комиссий о...

Everstage

Everstage

everstage.com

Everstage — ведущее программное обеспечение для комиссий по продажам, которое помогает вам добиваться нужных бизнес-результатов с помощью стимулов. Комиссионные с продаж, несмотря на то, что они являются крупными расходами бизнеса, часто являются рычагом дохода, который не используется в полной мере...

CaptivateIQ

CaptivateIQ

captivateiq.com

CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.

incentX

incentX

incentx.com

incentX — это многофункциональная облачная платформа, которая предоставляет все инструменты, необходимые для планирования, управления и расчета вашей программы поощрений, включая комиссии, скидки, роялти, возвраты счетов и возвратные платежи. И самое главное, он интегрируется с вашими существующими ...

OneHash

OneHash

onehash.ai

OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95...

Easy-Commission

Easy-Commission

easy-commission.com

Easy-Commission — это простое в использовании приложение для расчета комиссионных с продаж. Он может легко и просто рассчитать комиссионные с продаж. Он принимает введенные вами данные о продажах, а затем применяет установленные вами расчеты комиссий для составления отчетов о комиссионных. Он полнос...

Kennect

Kennect

kennect.io

Kennect — это ведущая платформа стимулирования для предприятий, которым требуется простое решение для управления сложными компенсационными планами. Он не только автоматизирует расчет стимулов для администратора, но также предоставляет торговым представителям полную видимость их поощрительных выплат ...

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...

Sales Cookie

Sales Cookie

salescookie.com

Sales Cookie — это простое в использовании облачное решение для управления всеми аспектами вашей комиссионной программы — от регистрации участников до разработки плана стимулирования и персональных информационных панелей. Файлы cookie для продаж предоставляют возможности корпоративных решений с выго...

ElevateHQ

ElevateHQ

elevate.so

ElevateHQ — это программное обеспечение для комиссионных продаж, созданное для растущих команд продаж. Но мы не ограничиваемся автоматизацией комиссий с продаж. ElevateHQ предназначен для усовершенствования того, как компании используют стимулирование продаж для мотивации своих сотрудников. Мы счита...

QuotaPath

QuotaPath

quotapath.com

Радикально прозрачное и комплексное решение для компенсаций для отделов продаж. Отслеживание комиссий, планирование вознаграждений и поощрительная мотивация сделаны правильно. Бесплатно попробовать.

EqualTo

EqualTo

equalto.com

EqualTo устанавливает новый стандарт того, как компании управляют комиссионными и мотивируют команды данными в реальном времени.

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