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Программное обеспечение для аналитики продаж - Самые популярные приложения - Багамы Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа продаж — это мощный инструмент, который использует данные CRM для предоставления подробных отчетов, получения ценной информации о продажах и прогнозирования будущих показателей. Он широко используется отделами продаж и менеджерами для получения информации о продажах, выявления наиболее эффективных людей, продуктов или каналов связи, а также для точного прогнозирования объемов продаж. Используя аналитику продаж, организации могут усовершенствовать свои стратегии продаж и создать более предсказуемую модель продаж. Эти системы обычно строятся на базе существующих платформ автоматизации продаж и CRM и используют множество уже доступных данных для получения действенной информации. В некоторых случаях программное обеспечение для анализа продаж также может служить основной системой CRM, органично сочетая в себе функции как инструмента CRM, так и аналитического решения.