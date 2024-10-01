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Программное обеспечение для ускорения продаж - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для ускорения продаж — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и ускорения процесса продаж, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделки. Он использует автоматизацию, анализ данных и интеллектуальные инструменты для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности и стимулирования роста доходов. Вот подробное описание программного обеспечения для ускорения продаж: Обзор: Программное обеспечение для ускорения продаж служит стратегическим инструментом для отделов продаж, предоставляя им необходимые инструменты и ресурсы для более эффективного и результативного выявления, привлечения и преобразования потенциальных клиентов в клиентов. Он включает в себя широкий спектр функций и возможностей, направленных на ускорение каждого этапа цикла продаж: от поиска и привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделок и управления отношениями с клиентами. Ключевые особенности: * Генерация потенциальных клиентов и поиск потенциальных клиентов. Программное обеспечение для ускорения продаж предлагает расширенные возможности привлечения потенциальных клиентов, включая оценку потенциальных клиентов, обогащение данных и инструменты поиска. Это позволяет отделам продаж выявлять и расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов на основе таких критериев, как демографические данные, поведение и покупательское намерение. * Вовлечение продаж: программное обеспечение обеспечивает персонализированное и своевременное взаимодействие с потенциальными клиентами через многоканальные каналы связи, включая электронную почту, телефонные звонки, социальные сети и платформы обмена сообщениями. Он может включать в себя такие функции, как автоматизация электронной почты, звонки для продаж и управление графиком работы, чтобы оптимизировать работу по охвату и максимизировать скорость отклика. * Интеграция CRM: интеграция с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) обеспечивает плавную синхронизацию данных и автоматизацию рабочих процессов. Программное обеспечение для ускорения продаж гарантирует, что все взаимодействия с потенциальными клиентами и клиентами фиксируются и отслеживаются в CRM, обеспечивая целостное представление о конвейере продаж и позволяя принимать решения на основе данных. * Прогнозная аналитика. Возможности расширенной аналитики используют алгоритмы прогнозирования для выявления закономерностей, тенденций и анализа данных о продажах. Отделы продаж могут использовать эту информацию для определения приоритетов потенциальных клиентов, адаптации подхода к продажам и более точного прогнозирования будущих показателей продаж. * Управление содержанием продаж. Программное обеспечение обеспечивает централизованное хранение и управление материалами продаж, включая презентации, документы и информацию о продуктах. Торговые представители могут легко получить доступ к соответствующему контенту и поделиться им с потенциальными клиентами, чтобы поддержать их усилия по продажам и повысить вовлеченность. * Коучинг и обучение продажам. Некоторые программные решения для ускорения продаж предлагают встроенные инструменты коучинга и обучения, которые помогают торговым представителям улучшить свои навыки и производительность. Это может включать в себя интерактивные учебные модули, ролевые симуляции и анализ производительности для отслеживания прогресса и определения областей для улучшения. * Автоматизация рабочих процессов: функции автоматизации упрощают повторяющиеся задачи и административные процессы, такие как ввод данных, маршрутизация потенциальных клиентов и последующие напоминания. Это позволяет отделам продаж сосредоточить свое время и энергию на важных видах деятельности, которые приводят к результатам, таких как построение отношений и заключение сделок. Преимущества: * Более быстрые циклы продаж: программное обеспечение для ускорения продаж ускоряет процесс продаж, автоматизируя ручные задачи, оптимизируя рабочие процессы и предоставляя командам продаж инструменты, необходимые для более эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами. * Повышенная эффективность: оптимизируя рабочие процессы продаж и автоматизируя повторяющиеся задачи, программное обеспечение повышает производительность отделов продаж, позволяя им обрабатывать больший объем потенциальных клиентов и возможностей без ущерба для качества. * Повышение эффективности продаж. Функции прогнозной аналитики и обучения продажам позволяют торговым представителям принимать решения на основе данных, совершенствовать свой подход к продажам и постоянно улучшать свою производительность. * Увеличение доходов: ускоряя цикл продаж, улучшая коэффициенты конверсии и максимизируя эффективность продаж, программное обеспечение для ускорения продаж в конечном итоге способствует росту доходов и успеху в бизнесе. Подводя итог, можно сказать, что программное обеспечение для ускорения продаж — это мощное решение для организаций, стремящихся оптимизировать процесс продаж, повысить эффективность и стимулировать рост доходов. Используя его расширенные функции и возможности, предприятия могут получить конкурентное преимущество на современном быстро меняющемся и высококонкурентном рынке.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Ou...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют ты...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — это интуитивно понятный инструмент для холодной электронной почты, который помогает B2B-компаниям связываться с потенциальными клиентами и деловыми партнерами и поддерживать общение. Woodpecker позволяет вам создавать персонализированные, релевантные последовательности электронных писем...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Hexospark
hexospark.com
Персонализируйте электронные письма, автоматизируйте отслеживание входящих сообщений и увеличивайте свои продажи, развивая отношения на одной централизованной платформе.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Polymail
polymail.io
Polymail — это платформа электронной почты для коммерческого общения. Наша платформа, включающая отслеживание электронной почты, синхронизацию Salesforce и планирование календаря, позволяет отделам продаж увеличивать конверсию и сокращать циклы продаж, обеспечивая при этом руководителям прозрачность...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
lemlist
lemlist.com
Начинайте разговоры, которые получают ответы. Персонализируйте холодные электронные письма, автоматизируйте последующие действия и взаимодействуйте с потенциальными клиентами по всем каналам. lemlist — это программное обеспечение для автоматизации продаж и холодной электронной почты в одном.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
Vena
vena.io
Vena — единственная платформа комплексного планирования, которая расширяет возможности и вдохновляет бизнес-лидеров, специалистов в области финансов и операций на Plan To Grow™. Vena использует привычный и гибкий интерфейс Excel в рамках Vena Growth Engine, платформы и методологии SaaS, которые подд...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отде...
Yesware
yesware.com
Yesware помогает высокоэффективным командам продаж осуществлять масштабную информационную работу по электронной почте. Если вам нужно увеличить доход за счет электронной почты, но сложное программное обеспечение для корпоративных продаж является излишним, попробуйте Yesware. Надстройка Yesware для O...
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения. В CommPeak мы ставим перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, подобн...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — это инструмент для поддержки продаж, который дает руководителям продаж 100% прозрачность деятельности их команды в WhatsApp, упрощает ведение журнала CRM и способствует отслеживанию активности на основе данных. С Workspace вы получаете неограниченное использование Cooby Extension P...
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям быстро и легко находить нужные ответы в технической документации, не тратя часы на просмотр бесконечных страниц документов. Инструмент работает путем семантического анализа документации, баз знаний, прошлых зая...
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускорения роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных B2B-контактов, превращая их в заинтересованных потенциальных клиентов. С...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — это инструмент для автоматизации вашей личной электронной почты для продаж и маркетинга. Если вы или ваша команда хотите построить предсказуемую воронку продаж и обращаться к потенциальным клиентам по электронной почте с целью привлечения новых потенциальных клиентов, вам понравится Quic...
MailRush
mailrush.io
Программное обеспечение для холодной электронной почты с включенной службой SMTP. Варианты общего IP и выделенного IP. Последовательности перетаскивания для отслеживания сообщений электронной почты и капельных кампаний. Ключевые показатели эффективности доставки электронной почты (отслеживание оценк...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot автоматизирует поиск и распространение информации на одной платформе. Компании и ключевые лица, принимающие решения, можно найти и связаться с ними с помощью персонализированных сообщений, поэтому отделы продаж и маркетинга могут проводить свое время в другом месте. Наполните свой воронку ...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Modjo
modjo.ai
Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиен...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.