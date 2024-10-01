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Программное обеспечение для ускорения продаж - Самые популярные приложения - Колумбия
Программное обеспечение для ускорения продаж — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и ускорения процесса продаж, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделки. Он использует автоматизацию, анализ данных и интеллектуальные инструменты для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности и стимулирования роста доходов. Вот подробное описание программного обеспечения для ускорения продаж: Обзор: Программное обеспечение для ускорения продаж служит стратегическим инструментом для отделов продаж, предоставляя им необходимые инструменты и ресурсы для более эффективного и результативного выявления, привлечения и преобразования потенциальных клиентов в клиентов. Он включает в себя широкий спектр функций и возможностей, направленных на ускорение каждого этапа цикла продаж: от поиска и привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделок и управления отношениями с клиентами. Ключевые особенности: * Генерация потенциальных клиентов и поиск потенциальных клиентов. Программное обеспечение для ускорения продаж предлагает расширенные возможности привлечения потенциальных клиентов, включая оценку потенциальных клиентов, обогащение данных и инструменты поиска. Это позволяет отделам продаж выявлять и расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов на основе таких критериев, как демографические данные, поведение и покупательское намерение. * Вовлечение продаж: программное обеспечение обеспечивает персонализированное и своевременное взаимодействие с потенциальными клиентами через многоканальные каналы связи, включая электронную почту, телефонные звонки, социальные сети и платформы обмена сообщениями. Он может включать в себя такие функции, как автоматизация электронной почты, звонки для продаж и управление графиком работы, чтобы оптимизировать работу по охвату и максимизировать скорость отклика. * Интеграция CRM: интеграция с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) обеспечивает плавную синхронизацию данных и автоматизацию рабочих процессов. Программное обеспечение для ускорения продаж гарантирует, что все взаимодействия с потенциальными клиентами и клиентами фиксируются и отслеживаются в CRM, обеспечивая целостное представление о конвейере продаж и позволяя принимать решения на основе данных. * Прогнозная аналитика. Возможности расширенной аналитики используют алгоритмы прогнозирования для выявления закономерностей, тенденций и анализа данных о продажах. Отделы продаж могут использовать эту информацию для определения приоритетов потенциальных клиентов, адаптации подхода к продажам и более точного прогнозирования будущих показателей продаж. * Управление содержанием продаж. Программное обеспечение обеспечивает централизованное хранение и управление материалами продаж, включая презентации, документы и информацию о продуктах. Торговые представители могут легко получить доступ к соответствующему контенту и поделиться им с потенциальными клиентами, чтобы поддержать их усилия по продажам и повысить вовлеченность. * Коучинг и обучение продажам. Некоторые программные решения для ускорения продаж предлагают встроенные инструменты коучинга и обучения, которые помогают торговым представителям улучшить свои навыки и производительность. Это может включать в себя интерактивные учебные модули, ролевые симуляции и анализ производительности для отслеживания прогресса и определения областей для улучшения. * Автоматизация рабочих процессов: функции автоматизации упрощают повторяющиеся задачи и административные процессы, такие как ввод данных, маршрутизация потенциальных клиентов и последующие напоминания. Это позволяет отделам продаж сосредоточить свое время и энергию на важных видах деятельности, которые приводят к результатам, таких как построение отношений и заключение сделок. Преимущества: * Более быстрые циклы продаж: программное обеспечение для ускорения продаж ускоряет процесс продаж, автоматизируя ручные задачи, оптимизируя рабочие процессы и предоставляя командам продаж инструменты, необходимые для более эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами. * Повышенная эффективность: оптимизируя рабочие процессы продаж и автоматизируя повторяющиеся задачи, программное обеспечение повышает производительность отделов продаж, позволяя им обрабатывать больший объем потенциальных клиентов и возможностей без ущерба для качества. * Повышение эффективности продаж. Функции прогнозной аналитики и обучения продажам позволяют торговым представителям принимать решения на основе данных, совершенствовать свой подход к продажам и постоянно улучшать свою производительность. * Увеличение доходов: ускоряя цикл продаж, улучшая коэффициенты конверсии и максимизируя эффективность продаж, программное обеспечение для ускорения продаж в конечном итоге способствует росту доходов и успеху в бизнесе. Подводя итог, можно сказать, что программное обеспечение для ускорения продаж — это мощное решение для организаций, стремящихся оптимизировать процесс продаж, повысить эффективность и стимулировать рост доходов. Используя его расширенные функции и возможности, предприятия могут получить конкурентное преимущество на современном быстро меняющемся и высококонкурентном рынке.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake — это платформа для взаимодействия с современными отделами продаж. Отправляйте персонализированные холодные электронные письма в любом масштабе и ставьте задачи для взаимодействия с потенциальными клиентами по телефону и в социальных сетях — все в одной последовательности, на одной панели ...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — это инструмент для поддержки продаж, который дает руководителям продаж 100% прозрачность деятельности их команды в WhatsApp, упрощает ведение журнала CRM и способствует отслеживанию активности на основе данных. С Workspace вы получаете неограниченное использование Cooby Extension P...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Balto
balto.ai
Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие о...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: простое создание и распространение видео с помощью искусственного интеллекта Hippo Video дает компаниям возможность создавать впечатляющие видеоролики в любом масштабе, устраняя необходимость в длительных сеансах записи или сложном редактировании. Наша платформа на базе искусственного ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые уходили в тень. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, ...
Paage
paage.io
Paage.io используется тысячами AE для более быстрого закрытия сделок. Все начинается с «Paage», представляющей собой мини-целевую страницу, которой вы можете поделиться со своим покупателем, и которая включает в себя все ресурсы, которые им понадобятся для внутренней презентации. Вместо длинных элек...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Polymail
polymail.io
Polymail — это платформа электронной почты для коммерческого общения. Наша платформа, включающая отслеживание электронной почты, синхронизацию Salesforce и планирование календаря, позволяет отделам продаж увеличивать конверсию и сокращать циклы продаж, обеспечивая при этом руководителям прозрачность...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллектуаль...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать и развивать веб-посетителей, превращать их в счастливых клиентов и развивать...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.