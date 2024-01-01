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Программное обеспечение для ускорения продаж - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика
Программное обеспечение для ускорения продаж — это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и ускорения процесса продаж, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделки. Он использует автоматизацию, анализ данных и интеллектуальные инструменты для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности и стимулирования роста доходов. Вот подробное описание программного обеспечения для ускорения продаж: Обзор: Программное обеспечение для ускорения продаж служит стратегическим инструментом для отделов продаж, предоставляя им необходимые инструменты и ресурсы для более эффективного и результативного выявления, привлечения и преобразования потенциальных клиентов в клиентов. Он включает в себя широкий спектр функций и возможностей, направленных на ускорение каждого этапа цикла продаж: от поиска и привлечения потенциальных клиентов до закрытия сделок и управления отношениями с клиентами. Ключевые особенности: * Генерация потенциальных клиентов и поиск потенциальных клиентов. Программное обеспечение для ускорения продаж предлагает расширенные возможности привлечения потенциальных клиентов, включая оценку потенциальных клиентов, обогащение данных и инструменты поиска. Это позволяет отделам продаж выявлять и расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов на основе таких критериев, как демографические данные, поведение и покупательское намерение. * Вовлечение продаж: программное обеспечение обеспечивает персонализированное и своевременное взаимодействие с потенциальными клиентами через многоканальные каналы связи, включая электронную почту, телефонные звонки, социальные сети и платформы обмена сообщениями. Он может включать в себя такие функции, как автоматизация электронной почты, звонки для продаж и управление графиком работы, чтобы оптимизировать работу по охвату и максимизировать скорость отклика. * Интеграция CRM: интеграция с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) обеспечивает плавную синхронизацию данных и автоматизацию рабочих процессов. Программное обеспечение для ускорения продаж гарантирует, что все взаимодействия с потенциальными клиентами и клиентами фиксируются и отслеживаются в CRM, обеспечивая целостное представление о конвейере продаж и позволяя принимать решения на основе данных. * Прогнозная аналитика. Возможности расширенной аналитики используют алгоритмы прогнозирования для выявления закономерностей, тенденций и анализа данных о продажах. Отделы продаж могут использовать эту информацию для определения приоритетов потенциальных клиентов, адаптации подхода к продажам и более точного прогнозирования будущих показателей продаж. * Управление содержанием продаж. Программное обеспечение обеспечивает централизованное хранение и управление материалами продаж, включая презентации, документы и информацию о продуктах. Торговые представители могут легко получить доступ к соответствующему контенту и поделиться им с потенциальными клиентами, чтобы поддержать их усилия по продажам и повысить вовлеченность. * Коучинг и обучение продажам. Некоторые программные решения для ускорения продаж предлагают встроенные инструменты коучинга и обучения, которые помогают торговым представителям улучшить свои навыки и производительность. Это может включать в себя интерактивные учебные модули, ролевые симуляции и анализ производительности для отслеживания прогресса и определения областей для улучшения. * Автоматизация рабочих процессов: функции автоматизации упрощают повторяющиеся задачи и административные процессы, такие как ввод данных, маршрутизация потенциальных клиентов и последующие напоминания. Это позволяет отделам продаж сосредоточить свое время и энергию на важных видах деятельности, которые приводят к результатам, таких как построение отношений и заключение сделок. Преимущества: * Более быстрые циклы продаж: программное обеспечение для ускорения продаж ускоряет процесс продаж, автоматизируя ручные задачи, оптимизируя рабочие процессы и предоставляя командам продаж инструменты, необходимые для более эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами. * Повышенная эффективность: оптимизируя рабочие процессы продаж и автоматизируя повторяющиеся задачи, программное обеспечение повышает производительность отделов продаж, позволяя им обрабатывать больший объем потенциальных клиентов и возможностей без ущерба для качества. * Повышение эффективности продаж. Функции прогнозной аналитики и обучения продажам позволяют торговым представителям принимать решения на основе данных, совершенствовать свой подход к продажам и постоянно улучшать свою производительность. * Увеличение доходов: ускоряя цикл продаж, улучшая коэффициенты конверсии и максимизируя эффективность продаж, программное обеспечение для ускорения продаж в конечном итоге способствует росту доходов и успеху в бизнесе. Подводя итог, можно сказать, что программное обеспечение для ускорения продаж — это мощное решение для организаций, стремящихся оптимизировать процесс продаж, повысить эффективность и стимулировать рост доходов. Используя его расширенные функции и возможности, предприятия могут получить конкурентное преимущество на современном быстро меняющемся и высококонкурентном рынке.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
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otter.ai
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Calendly
calendly.com
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Zoho CRM
zoho.com
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Pipedrive
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Polymail
polymail.io
Polymail — это платформа электронной почты для коммерческого общения. Наша платформа, включающая отслеживание электронной почты, синхронизацию Salesforce и планирование календаря, позволяет отделам продаж увеличивать конверсию и сокращать циклы продаж, обеспечивая при этом руководителям прозрачность...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллектуаль...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать и развивать веб-посетителей, превращать их в счастливых клиентов и развивать...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. С помощью Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
Balto
balto.ai
Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие о...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет улучшить общение с клиентами и получить аналитическую информацию о них. Он работает во время звонков клиентов, записывает, расшифровывает и анализирует разговор, давая продавцам полезные советы в режиме реального вре...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video — это интерактивная видеоплатформа CX, которая помогает вам легко, быстро и в больших масштабах создавать персонализированные видеоролики и делиться ими (контекстно), что приводит к повышению вовлеченности (открытие электронной почты, запланированные встречи и возможности). Hippo Video с...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, и...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
Nimble
nimble.com
Nimble — это CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Благодаря настраиваемым записям контактов и простым в использовании рабочим процессам в стиле Канбан управление информацией о клиентах никогда не было таким простым. Nimble легко интегрируется как с Microsoft 365, так и с G...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (ранее InsureSign) — это самый простой, быстрый и безопасный способ электронной подписи любого документа. Formstack Sign (ранее InsureSign), которому доверяют тысячи компаний любого размера, позволяет вашим клиентам легко подписывать ваши документы со своих ноутбуков, планшетов и моби...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной техноло...