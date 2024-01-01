Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для вознаграждений и стимулов предлагает предприятиям платформу для отправки вознаграждений своим клиентам, партнерам или сотрудникам. Бизнес-аккаунты отслеживаются и управляются через онлайн-порталы, где поощрения можно приобрести и доставить с помощью простого интерфейса. Типы предлагаемых вознаграждений могут включать подарочные карты, карты предоплаты, ваучеры или материальные подарки. Некоторые платформы предлагают предприятиям API вознаграждений для автоматизации доставки поощрений через собственный веб-сайт или приложение. Эти поставщики создают каталог вознаграждений посредством партнерства с интернет-торговцами, розничными торговцами, сетями ресторанов, туристическими агентствами или другими развлекательными компаниями, а также перепродают или управляют распределением вознаграждений. Программное обеспечение для вознаграждений и стимулов можно использовать по-разному. Наиболее распространенным из них является программное обеспечение для корпоративных подарков, которое направлено на вознаграждение сотрудников, чтобы повысить их вовлеченность и удовлетворенность. Кроме того, существуют вознаграждения и стимулы B2B, включая продвижение партнеров по сбыту, стимулирование продаж, подарки клиентам и т. д., чтобы привлечь или конвертировать квалифицированных потенциальных клиентов и вознаградить лояльных партнеров. С другой стороны, существуют вознаграждения и стимулы B2C, которые направлены на вознаграждение лояльных клиентов, повышение лояльности к бренду и защиту интересов клиентов. Наконец, существуют исследовательские стимулы, которые обычно вознаграждают участников исследований и опросов в целях исследования рынка, чтобы стимулировать участие в научных исследованиях.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — это крупнейшая местная общественная торговая площадка, где можно покупать, продавать и обменивать новый и подержанный домашний декор, мебель, модную одежду и многое другое. Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу, насчитывающему более 10 миллионов проверенных пользователей!
Tremendous
tremendous.com
Отправляйте цифровые платежи по всему миру в любом масштабе. Мгновенная доставка, возврат без разочарований, сотни вариантов вознаграждений. Покупайте, отправляйте, отслеживайте, управляйте и брендируйте свои выплаты на нашей простой в использовании платформе.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая меняет способы покупки и использования подарочных карт. Эта компания успешно объединила мир цифровых валют с удобством электронных подарочных карт, предлагая безопасный, быстрый и простой метод совершения онлайн-транзакций.
Wellable
wellable.co
Оздоровительная платформа Wellable помогает организациям создавать интересные программы оздоровления сотрудников, повышать качество обслуживания сотрудников и трансформировать культуру.
Snappy
snappy.com
Snappy — это универсальная платформа для корпоративных подарков, использующая силу опыта и удовольствия для объединения людей по всему миру.
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (ранее Rybbon) — это комплексное решение для отправки, отслеживания и управления программами цифровых вознаграждений. С помощью BHN Rewards легко внедрить автоматические вознаграждения от популярных брендов, включая Amazon, Visa и Mastercard, чтобы повысить вовлеченность, увеличить скоро...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, универсальная платформа для реализации стимулов и вознаграждений, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия со своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Интегрируя цифровую доставку электронных подарочных карт, товаров и доставки денежных средств, ком...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM предлагает множество различных способов приобретения подарочных карт, включая оптовую покупку подарочных карт и доставку через API. Наша платформа подарочных карт предлагает простую настройку учетной записи и надежные отчеты, позволяющие оптимизировать каждую покупку. Покупайте под...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — это бесплатная глобальная платформа, которая помогает предприятиям за считанные минуты отправлять подарочные карты и карты предоплаты с выбранным ими дизайном, логотипом и персонализированным сообщением. Основываясь на идее выбора, получатели могут решить, где выкупить свою Giftgram у со...
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — это ведущая платформа геймификации и изобретательства для лидеров продаж. Легко управляйте бюджетами в миллионы долларов, отправляйте тысячи наград за считанные секунды и сделайте своей команде лучший подарок — возможность выбирать приз. Отслеживайте взаимодействие с помощью внутрен...
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — это самый простой способ отправлять, управлять и получать подарочные карты для ваших сотрудников, партнеров или пользователей. Благодаря нашим простым электронным подарочным картам, цифровому кошельку, платформе и опциям API нет более простого способа порадовать ваших пользователей!
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте больше высокодоходных услуг с помощью мобильных вознаграждений. RepeatMD помогает медицинским спа-центрам и поставщикам услуг эстетической медицины удерживать клиентов с помощью программ лояльности и финансирования пациентов.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prezzee
prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify — ведущий веб-сайт цифровых подарочных карт, созданный в июле 2018 года. Мы специализируемся на предоставлении нашим клиентам широкого спектра цифровых подарочных карт от ведущих национальных брендов, включая Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom и других. В Prepaidify мы верим в пред...
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, связь, подарки, обучение и многое другое), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка прод...
Offiga
offiga.com
Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сво...
HiThrive
hithrive.com
Самый простой способ признания и поощрения сотрудников. Интеграция со Slack и Microsoft Teams для повышения узнаваемости и вовлеченности. Значимое признание, которое будет ценить ваша команда.
Giftly
giftly.com
Giftly производит революцию в том, как люди дарят и получают подарки. Стартап из Сан-Франциско переворачивает рынок подарочных карт с оборотом в 100 миллиардов долларов в год, делая подарочные карты более личными, настраиваемыми, красивыми и увлекательными, чем когда-либо прежде.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых г...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управления подарками Loop & Tie помогает компаниям отправлять экологичные персонализированные подарки аудитории по всему миру. Массовое производство вредно для окружающей среды и вредно для всего мира. Каждый подарок на рынке Loop & Tie исходит от малых предприятий или предприятий, принадл...
Huggg
huggg.me
Вознаграждайте ежедневный вклад материальными знаками признательности, повышая удовлетворенность, вовлеченность и удержание сотрудников И клиентов.
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Мгновенное удовлетворение. Мощный стимул. Предоплаченные стимулы для исследований рынка и программы вознаграждений, основанные на простом, быстром и настраиваемом виртуальном решении.
Gyft
gyft.com
Gyft — лучший способ покупать и отправлять подарочные карты онлайн для таких розничных продавцов, как Amazon, Starbucks и iTunes. Используйте мобильное приложение Gyft для балансировки чеков подарочных карт.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — это американская компания с рейтингом A и аккредитацией BBB, которая специализируется на доставке высококачественных корпоративных подарков в более чем 200 стран. Каждый сотрудник компании стремится радовать клиентов превосходным обслуживанием и исключительной доступностью ...
Huuray
huuray.com
Huuray — это GaaS (подарок как услуга). Мы предлагаем частным и государственным клиентам уникальное SaaS-решение – с заказом по требованию и мгновенной выдачей более 5000 подарочных карт в более чем 100 странах через уникальную технологическую платформу, в т.ч. массовые рассылки – будь то цифровые и...
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — это надежная платформа, которая возвращает деньги в карманы ваших сотрудников. Мы предоставляем самые эксклюзивные и персонализированные скидки, сбережения и вознаграждения, которые действительно нужны сотрудникам. Наш опыт управления скидками и вознаграждениями объединяет все это так, чт...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гант) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратеги...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок!